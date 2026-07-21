Un rebaño de 30 muflones devora una plantación de 800 almendros en pleno desarrollo en Fontanars

Un agricultor de Fontanars dels Alforins ha denunciado importantes daños ocasionados por la fauna salvaje en una parcela de aproximadamente cuatro hectáreas de almendros. Se calcula que habría unos 800 ejemplares afectados. Los animales han destruido numerosos injertos recientes de la variedad Vairo sobre patrón Lauranne, realizados durante el invierno, lo que ha supuesto unas pérdidas económicas estimadas en 6.000 euros.

Patricio Simó explica que, como hace habitualmente, realizó un recorrido semanal por sus parcelas de almendros y viñedos para comprobar el estado de los cultivos. Durante la inspección observó que los injertos, que pocos días antes habían sido limpiados para favorecer su desarrollo y evitar que el viento quebrara los brotes, habían sido devorados.

En un primer momento, Simó sospechó que los daños podían haber sido ocasionados por ganado doméstico, puesto que existe un rebaño de ovejas en las inmediaciones. Sin embargo, tras hablar con el pastor y con el propietario del ganado, esta posibilidad quedó descartada.

Posteriormente, los agentes medioambientales inspeccionaron la parcela, tomaron fotografías y recogieron muestras de excrementos para identificar la especie responsable. Aunque se especuló con que los daños podrían haber sido causados por cabras, este lunes se confirmó que la masacre agrícola habría sido ocasionada por un rebaño de 30 o 40 muflones que fueron avistados por un cazador en el campo afectado. El muflón es una especie cinegética de caza mayor no autóctona que causa graves pérdidas a la agricultura.

Plan Integral de Gestión de la Fauna

Ante esta situación, el agricultor presentó la correspondiente denuncia y solicitó a la sociedad de cazadores de la zona la autorización de controles poblacionales mediante esperas u otras medidas de gestión.

Este caso pone de manifiesto una problemática creciente en la Comunidad Valenciana. Según las organizaciones agrarias, los daños ocasionados por la fauna silvestre superan los 55 millones de euros anuales, afectando especialmente a cultivos leñosos como almendros, viñedos, olivos y frutales. Por este motivo, dichas organizaciones reclaman a la Generalitat Valenciana la elaboración de un Plan Integral de Gestión de la Fauna, que permita controlar la sobrepoblación de determinadas especies, reducir los daños agrícolas y compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el mantenimiento de la actividad agraria.