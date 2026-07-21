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Un reventón cálido con rachas de 82 km/h deja sin luz a varios pueblos de la Canal tras derribar ramas, cables y placas: "Ha sido bestial, como un tornado"

El episodio registrado este lunes, muy focalizado en la localidad de Chella, se cebó con los árboles del parque de la Fuente y dio paso a una noche tórrida a la luz de las velas, con abanicos sustituyendo a los ventiladores

Así ha sido el reventón térmico en el parque de la fuente de Chella

Así ha sido el reventón térmico en el parque de la fuente de Chella

Carmen Talón

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Una noche tórrida a la luz de las velas, con abanicos sustituyendo a los ventiladores o al aire acondicionado y sin poder ver a los ganadores del Mundial celebrando el triunfo.

Un reventón cálido y seco registrado alrededor de las 20.50 horas y muy focalizado en la localidad de Chella, al sur de la Canal de Navarrés, dejó anoche temperaturas de más de 38 ºC y rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora (según Avamet) que terminaron provocando un prolongado corte del suministro eléctrico que afectó a este y otros pueblos vecinos como Bolbaite, Navarrés o Bicorp como consecuencia de la caída de un cable de media tensión en un campo.

Los técnicos de Iberdrola se desplazaron hasta el lugar para proceder a la reparación, así como una dotación de bomberos para vigilar que el cable no provocaba ninguna incidencia.

Ramas partidas

Los efectos del viento fueron especialmente visibles en el parque de la Fuente de Chella, donde una gran cantidad de ramas acabaron partidas y en el suelo. "Nos ha arrancado toda una tira de placas. Ha sido bestial, como un tornado", indicaba un usuario en las redes sociales. "En mi terreno me ha roto todas las ramas de los árboles y se ha llevado volando la escalera de la piscina", expone otra vecina de Chella. El servicio electrico se recuperó íntegramente en torno a las 5 de la mañana de este martes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el suceso se debió probablemente a un reventón cálido "muy focalizado en la localidad de Chella" provocado por "ondas gravitatorias", ya que en la zona no se registraron relámpagos ni constan precipitaciones a la hora del incidente.

Noticias relacionadas y más

Este domingo, otro reventón térmico con rachas de 90 km/h obligó a desalojar la zona exterior del polideportivo de l'Olleria que se había habilitado para que los aficionados presenciaran la final del Mundial en una pantalla gigante, ante los destrozos ocasionados por el fuerte viento. El acto tuvo que suspenderse.

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