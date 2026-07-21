Xàtiva concede 10.000 euros a Amics de la Costera para promocionar el patrimonio histórico y cultural

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 10.000 euros a la Associació Amics de la Costera – Institut d'Estudis Comarcals, con el objetivo de apoyar el desarrollo de su programación cultural a lo largo de 2026.

Esta ayuda municipal permitirá reforzar la actividad de una entidad que, desde su fundación en 1977, desarrolla una labor continuada de protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de Xàtiva y de la comarca de la Costera, contribuyendo a preservar la memoria colectiva y a fomentar la participación ciudadana en la vida cultural.

La subvención servirá para financiar un amplio programa de actividades que incluye nuevas publicaciones, como la reedición de «Conéixer la Costera. Llegendes de la Costera», la edición facsímil del poemario «Sembrant Vida» y un itinerario escolar sobre el patrimonio musulmán de Xàtiva. También contempla la organización de conciertos y recitales, visitas guiadas y excursiones culturales, así como iniciativas vinculadas a la conservación y divulgación del patrimonio histórico y artístico, entre las que destaca el proyecto «Salvem el Puig».

Contribución al tejido cultural

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor la trayectoria de Amics de la Costera y su contribución al tejido cultural de la ciudad, destacando que las actividades que impulsa favorecen la cohesión social, promueven el conocimiento del patrimonio y contribuyen a acercar la cultura a la ciudadanía desde una perspectiva participativa y divulgativa. «Amics de la Costera es una entidad que, cuando está a punto de cumplir cincuenta años de trayectoria, se ha consolidado como un agente cultural imprescindible para Xàtiva y la comarca», ha expresado el concejal de Cultura, Alfred Boluda, quien ha señalado que esta subvención «supone el reconocimiento a una intensa labor de divulgación, investigación y defensa de nuestro patrimonio, que complementa y enriquece la programación cultural impulsada desde el Ayuntamiento».

La subvención, prevista nominativamente en el presupuesto municipal de 2026, se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Xàtiva con el movimiento asociativo y con las entidades que trabajan por la promoción cultural, la investigación y la conservación del patrimonio local.