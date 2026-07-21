Xàtiva limpia y desbroza de urgencia la zona de la subida del castillo ante la alerta por la maleza acumulada

Un grupo de trabajadores temporales contratados por el Ayuntamiento de Xàtiva a través del Convenio Agrícola 2026, junto con operarios de la brigada municipal, han estado desplegando unos intensos trabajos de desbroce y limpieza en la zona de la subida al castillo. Como publicó hace unos días este diario, la cantidad de maleza que había acumulada invadiendo márgenes, bancales e incluso áreas dedicadas al paseo y esparcimiento en un tramo de la Costa del Castell especialmente transitado y próximo a las viviendas había despertado preocupación vecinal en plena época estival de riesgo de incendios.

Los 33 empleados que se han incorporado por un periodo de dos meses al consistorio setabense a través del programa subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para fomentar la ocupación entre personas del sector agrícola se están centrando en reforzar las actuaciones de mantenimiento de los caminos rurales y el diseminado de Xàtiva, desplegando tareas de limpieza de márgenes, desbroce de vegetación, retirada de residuos y acondicionamiento de distintos caminos del término municipal.

Un paellero retirado durante los trabajos de limpieza en la zona del Bellveret. / Perales Iborra

Retirada de basura

Aunque inicialmente no estaba contemplado dentro de la hoja de ruta asignada, el ayuntamiento ha encomendado a este dispositivo la intervención en la subida del castillo, dada la necesidad y la urgencia de la misma. Este martes por la mañana, los trabajadores estaban focalizados en las inmediaciones del Bellveret. Como ha comprobado Levante-EMV, no solo se han retirado hierbajos, sino también mucha basura y elementos arrojados de forma incívica por la ciudadanía, entre ellos un paellero.

Según explican fuentes municipales los operarios del Convenio Agrícola también van a intervenir en las entradas de la ciudad, en el paraje de la Cova Negra o en otras zonas periurbanas, además de en los caminos rurales.