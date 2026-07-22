Annauir salva sus fiestas pese a quedarse este año sin festeros y prepara 40 actividades en 15 días

Annauir ya tiene todo preparado para celebrar sus Fiestas patronales de 2026, que se desarrollan del 20 de julio al 3 de agosto con cerca de cuarenta actividades dirigidas a vecinos, vecinas y visitantes de todas las edades. El programa combina tradición, cultura, deporte, música y ocio en unas celebraciones que este año adquieren un significado especial.

La ausencia de Comisión de Fiestas y de festeros ha marcado la organización de las celebraciones de este año. Aun así, la pedanía de Xàtiva ha conseguido sacar adelante una programación completa gracias al impulso de la alcaldesa pedánea Nati Fernández y a la colaboración desinteresada de numerosos vecinos y vecinas, que han querido mantener vivas unas celebraciones profundamente arraigadas en la localidad.

Entre las principales novedades destaca el Remember Fest Annauir, que tendrá lugar la noche del 1 de agosto, víspera de la patrona. La cita contará con Coqui Selection y las actuaciones de los DJ Pau Dejota, Leek y DJ Paulete, además de servicio de barra, en una propuesta pensada para reunir a diferentes generaciones alrededor de la música.

Cartel del Remember Fest organizado en Annauir. / A.A.

El 2 de agosto, festividad de la Mare de Déu dels Àngels, patrona de Annauir, el público podrá disfrutar del espectáculo 'ÚNICOS', una combinación de música y humor que se presenta como uno de los platos fuertes de las fiestas.

Actos tradicionales y novedades

El programa mantiene algunas de las citas más esperadas por los vecinos. El 24 de julio se celebrará el Día de los Mayores, con una cena de hermandad amenizada por DJ Corfa.

Un día después, el 25 de julio, llegará la popular Noche de las Paellas, que volverá a reunir a centenares de personas con una discomóvil y una fiesta de la espuma.

El deporte también tendrá un papel destacado con la celebración, el 26 de julio, del XVI Memorial Julio Climent de Pilota, que este año incluirá una partida profesional organizada por la Federació de Pilota Valenciana, con la colaboración de la Mancomunidad La Costera-Canal.

Como novedad, el programa incorpora el I Campeonato de la Fallera Calavera, previsto para la noche del 31 de julio, una propuesta lúdica que pretende convertirse en una nueva cita para los aficionados a este popular juego de cartas valenciano.

Tradición, actos religiosos y actividades infantiles

La jornada de la Víspera, el 1 de agosto, mantendrá algunos de los actos más tradicionales de las fiestas, como el volteo de campanas —siempre que el estado de la espadaña de la iglesia lo permita—, la ofrenda y el desfile de disfraces.

El 2 de agosto, festividad de la patrona, el programa incluirá la tradicional despertà, un almuerzo popular, fuegos artificiales y los actos religiosos en honor a la Virgen de los Ángeles.

Las fiestas concluirán el 3 de agosto con una jornada dedicada especialmente a los más pequeños y a la tradicional celebración del Aixavegó, que contará con parque acuático, merienda, cena de hermandad y la entrega de trofeos que pondrá el broche final a más de dos semanas de actividades.

Noticias relacionadas

Desde la administración que rige la gestión de Annauir han animado a los vecinos de la localidad y de los municipios de la comarca a participar en unas fiestas que, pese a las dificultades organizativas de este año, vuelven a salir adelante gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso del pueblo por mantener vivas sus tradiciones.