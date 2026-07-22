La Banda Jove de la Vall d'Albaida integrará músicos de 13 sociedades de la comarca

La sede de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida acogió la presentación de la Banda Jove Comarcal de la Vall d'Albaida 2026, un proyecto clave de la Junta Comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) que reúne el joven talento musical del territorio. El acto contó con la participación de Toni Revert, presidente de la FSMCV en la Vall d'Albaida; Lluís Muñoz, responsable del proyecto de la Banda Jove Comarcal; David Castelló, nuevo director de la formación; Ismael Sanvíctor, presidente de la Mancomunitat, y la alcaldesa de Benissuera, Yolanda Úbeda, uno de los municipios anfitriones de la gira de conciertos. La Banda Jove estará integrada por unos 50 músicos de 13 sociedades musicales de la Vall d'Albaida.

El responsable del proyecto, Lluís Muñoz, destacó la gran novedad de esta edición: la puesta en marcha de una convocatoria para seleccionar la dirección entre jóvenes talentos. “Este año hemos tenido la iniciativa desde la junta comarcal de hacer una convocatoria para jóvenes directores y se han presentado 7 propuestas. Esto demuestra la buena salud y el gran futuro de la dirección musical en nuestra comarca.” Muñoz resaltó también la implicación directa de las 13 sociedades musicales de la comarca que han aportado músicos para nutrir la plantilla de la Banda Jove.

Toni Revert enfatizó la potencia del tejido musical de la comarca, afirmando que “la Vall d'Albaida es una de las comarcas con más tradición musical de toda la Comunitat Valenciana. Actualmente, contamos con 39 entidades musicales —38 bandas y una orquesta—, presentes prácticamente en todos los municipios de la comarca, y que reúnen cerca de 2.500 músicos, además de miles de alumnos, familias, socios y voluntarios. Desde la Federació continuaremos trabajando para apoyar en todas las sociedades musicales, fomentando la colaboración entre ellas y defendiendo un modelo asociativo único en el mundo.”

El nuevo director de la formación, David Castelló, subrayó el valor pedagógico y humano de la experiencia, que se desarrolla en un formato de encuentro intensivo de tres días: “Iniciativas como esta son fundamentales para los jóvenes músicos que quieren dedicarse a la música, puesto que permiten trabajar un repertorio exigente y muy importante a nivel pedagógico y formativo. Es una forma de trabajar muy diferente a la que están acostumbrados en sus respectivas bandas, puesto que vamos a montar un repertorio de concierto en tres días intensivos. Como joven, me hace mucha ilusión; los jóvenes necesitamos la música y creo que va a ser una experiencia muy bonita”. Castelló puso en valor el papel de la música como elemento de unión territorial y desveló el eje central del repertorio: “Es muy valioso ver jóvenes de distintos pueblos unidos por la misma comarca y por la música. Vamos a ponernos a trabajar para preparar un programa de concierto compuesto íntegramente por música escrita por compositores de nuestra tierra. Pienso que es una apuesta muy interesante a nivel formativo y una experiencia muy positiva para los jóvenes, que tocarán un programa al cual no están habitualmente acostumbrados.”

Apoyo institucional

Para cerrar la rueda de prensa, el presidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, destacó el trabajo realizado por la junta comarcal de la FSMCV y certificó el compromiso de la institución comarcal con la cultura: “La Mancomunitat estará siempre junto a iniciativas culturales como es la Banda Jove Comarcal, un proyecto clave donde podemos dar continuidad a la formación de nuestros nuevos músicos. De cara al futuro, sería muy interesante que se pudiera ampliar la oferta de conciertos para toda la comarca una vez el trabajo de ensayo está hecho, para que más vecinos y vecinas puedan disfrutar.”

Sanvíctor agradeció expresamente en los ayuntamientos de Agullent, Benissuera y Alfarrasí su acogida este año, a la vez que animó al resto de municipios de la comarca a sumarse en próximas ediciones.

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Calendario de conciertos

El trabajo arranca este miércoles, 22 de julio, con una jornada intensiva de ensayos en Ontinyent, y continuará los días 28 y 29 de julio en Agullent. La gira de conciertos tendrá tres actuaciones. El miércoles 29 de julio a las 19:30 horas, la Banda Jove Comarcal de la Vall d'Albaida ofrecerá un recital en el Auditorio José María Bru de Agullent. El viernes 31 de julio ofrecerán dos conciertos. A las 19:30 horas actuarán en los Jardins del Palau de Benissuera y a las 23 horas en la Plaza Mayor de Alfarrasí.