La diputación comprará el histórico edificio del Banco de Valencia en Ontinyent tras décadas abandonado

La Diputación de Valencia va a adquirir el emblemático edificio que albergó el Banco de València en el número 11 de la calle Maians de Ontinyent para transformarlo en su nueva oficina comarcal en la Vall d'Albaida, después de décadas abandonado y sin uso.

El céntrico inmueble, con 1.363 metros cuadrados de superficie construida, pertenece a la entidad financiera Caixa Ontinyent, que lo ofertó en el marco del concurso público iniciado a finales de mayo por la corporación provincial para encontrar un local adecuado al nuevo modelo de "servicios descentralizados y próximos a la ciudadanía" que pretende poner en marcha la vicepresidencia primera dirigida por Natàlia Enguix. La propuesta de la caja de ahorros fue la única candidata en el proceso, que se cerró sin más ofertas. La Plataforma de Contratación del Estado ya ha publicado la resolución por la que se propone la adjudicación del contrato, a falta de que se eleve a definitiva.

La propiedad cumple con creces los requisitos que exigía la convocatoria: su ubicación (junto a la sede de Festers) está a menos de 200 metros de distancia del Ayuntamiento de Ontinyent y del aparcamiento público gratuito más cercano. Además, el precio que pide Caixa Ontinyent por ella es un 37% inferior al presupuesto máximo que había fijado la diputación. El ente provincial pagará por la compra 385.000 euros más impuestos (unos 423.500 €), el equivalente a 282,47 euros por metro cuadrado.

La torre rematada por un reloj, elemento singular del inmueble. / Perales Iborra

El antiguo edificio del Banco de Valencia, que también recae a la Plaça de Baix, consta de un sótano, planta baja, tres plantas de pisos y una pequeña torre rematada por un reloj, como elemento más singular. El catálogo de bienes del Plan General de Ontinyent concede al inmueble un grado de protección parcial y sitúa su construcción posiblemente en la década de 1950. El Catastro, sin embargo, lo data en 1940. Según se detalla en la ficha del ordenamiento municipal, "los recursos decorativos casticistas y neoclásicos son propios del estilo imperial de posguerra". Organizativamente, el edificio dispone de viviendas en las plantas de los pisos superiores (dos por planta) y dependencias bancarias en el resto. La estructura es de hormigón armado, la cubierta de terraza plana y el acabado de la fachada aplacado de piedra artificial.

El histórico complejo fue adquirido en 1998 por Caixa Ontinyent, con la idea inicial de ubicar allí un centro cultural. Finalmente, por diversos motivos, la actuación no se llevó a cabo y la entidad financiera acabó optando por construir su espacio cultural en la calle Gomis. En el año 2016, una constructora local proyectó, junto a la caja, remodelar el antiguo inmueble del Banco de Valencia y habilitar en su seno entre 9 y 12 viviendas familiares. Pero la iniciativa tampoco cuajó.

La rehabilitación y puesta en servicio del inmueble contribuirá a revitalizar y dinamizar un tramo de la calle Mayor de Ontinyent que, en las últimas décadas, ha experimentado un paulatino proceso de pérdida de viviendas habitadas y de negocios abiertos, como sucede en muchos centros históricos.

El edificio está pegado a al sede de Festers. / Perales Iborra

Nuevo modelo de oficinas comarcales

La nueva oficinal comarcal se ha diseñado para albergar cuatro zonas que deberían contar con una reserva de espacio para posibles ampliaciones futuras. La primera hará la función de Oficina de Gestión Tributaria, con sus dependencias necesarias. La segunda será la Oficina Comarcal propiamente dicha, dotada con unos 25 técnicos y administrativos con despachos, sala de reuniones, aseos accesibles, un almacén y un archivo. La tercera zona estará reservada para actos institucionales, reuniones y actividades formativas, mientras que la cuarta zona acogerá otro tipo de servicios por determinar, pudiendo incluso alojar en un futuro al personal administrativo del parque de bomberos de Ontinyent, según expone el programa de necesidades.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Oficinas Comarcales de Asistencia a los Municipios, una iniciativa que la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, defiende con el propósito de descentralizar la institución y convertirla en una herramienta "útil, abierta y presente en todo el territorio". Una de las misiones de las oficinas comarcales es asegurar que la asistencia técnica y jurídica llegue de manera eficaz a cada rincón de la provincia.

"La descentralización es una cuestión de justicia territorial, especialmente para los municipios del interior. Las oficinas comarcales permiten acercar servicios esenciales de la Diputació en el territorio y adaptarlos a la realidad de los ayuntamientos más pequeños, que a menudo no disponen de medios propios suficientes", destacó Enguix cuando anunció la puesta en marcha del servicio.

Algunas de la funciones principales de la nueva oficina en Ontinyent serán las de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y económico y el fomento del desarrollo socioeconómico (cómo acceder a subvenciones, fondos europeos, innovación o iniciativas para luchar contra la despoblación). Para ello, la oficina contará en un inicio con seis arquitectos y tres arquitectos técnicos, dos ingenieros industriales y un ingeniero técnico industrial; dos técnicos de la administración general A1 para asesoramiento jurídico; un técnico de gestión A2; y un AAG C1 para funciones de contabilidad; para el desarrollo económico habrá dos técnicos de gestión A2; y, por último, en el área de gestión administrativa de apoyo estarán tres AAG, dos de ellos centrados en la gestión administrativa de la función de asesoramiento jurídico y el tercero centrado en el apoyo general.