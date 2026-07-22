La Escola de Ciclisme d’Ontinyent sube al podio en la carrera de Xeraco

La Escola de Ciclisme d’Ontinyent volvió a ofrecer una magnífica actuación este fin de semana en la Carrera d'Escoles de Ciclisme de Xeraco, organizada por la Peña Ciclista Xeraco y puntuable para el calendario de la Federación de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. La escuela del club ontinyentí subió al podio tras conseguir tres primeros puestos, un segundo y dos terceros puestos.

Dani Mullor, de la Escola de Ciclisme d'Ontinyent, en el primer puesto del podio en la Carrera de Xeraco. / Escola Ciclisme Ontinyent

A pesar de las elevadas temperaturas y la fuerte humedad que marcaron el desarrollo de la jornada, los corredores del Club Ciclista Ontinyent demostraron, una vez más, el gran nivel de formación de la escuela, consiguiendo numerosos podios y excelentes clasificaciones en las diferentes categorías. La jornada se inició con las pruebas de Gymkana, donde en la categoría de Promesas participaron Maties Mestre, cuarto clasificado, Erik Mollà y Kendall López, que finalizaron entre los diez primeros, además de Vega de Lamo.

Kendall López, de la Escola de Ciclisme d'Ontinyent, en el primer puesto del podio en la Carrera de Xeraco. / Escola Ciclisme Ontinyent

En la categoría de Infantiles, Jaume Beneyto se impuso con una brillante primera posición. Tono Selva, Pau Vallés y Alejandro Pulgarín acabaron entre los quince primeros clasificados, seguidos por Daniel Mullor y Nicolás Sanz.

Ya en las pruebas en línea, los resultados continuaron siendo muy positivos. En Promesas de segundo año, Kendall López subió a lo más alto del podio después de conseguir la victoria, mientras que Eric Mollà finalizó en tercera posición. Vega de Lamo y Maties Mestre completaron una gran actuación finalizando en quinta posición. En Principiantes de segundo año, Mario Sanz obtuvo una meritoria séptima plaza.

Vera Mollá, de la Escola de Ciclisme d'Ontinyent, en el segundo puesto del podio en la Carrera de Xeraco. / Escola Ciclisme Ontinyent

En la categoría de Alevines, Vera Mollà consiguió una magnífica segunda posición. Teo Soriano y Hugo Felipe finalizaron séptimo y noveno, respectivamente, mientras que Josep González fue noveno en alevines de segundo año.

Eric Mollá, de la Escola de Ciclisme d'Ontinyent, en el tercer puesto del podio en la Carrera de Xeraco. / Escola Ciclisme Ontinyent

Por último, en Infantiles, Nicolás Sanz fue quinto y Alejandro Pulgarín sexto. En la categoría de Infantiles de segundo año, Daniel Mullor consiguió una brillante victoria y Jaume Beneyto completó un excelente fin de semana subiendo nuevamente al podio con una tercera posición. Pau Vallés y Tono Selva finalizaron en séptima y decimotercera posición, respectivamente.

Con esta nueva actuación, la Escola de Ciclisme d’Ontinyent continúa demostrando el gran trabajo de formación que realiza temporada detrás temporada. Los excelentes resultados obtenidos en Xeraco confirman el buen momento que atraviesa el club y la evolución de sus jóvenes ciclistas, que continúan acumulando experiencia, aprendizaje y éxitos en cada prueba del calendario autonómico.

Ciclistas de la Escola de Ontinyent en la prueba de BMX de las 24 horas de Ontinyent. / Escola Ciclisme Ontinyent

Las 24 horas de BMX cierran la temporada

Por otra parte, la Escola del Club Ciclista Ontinyent y la Escola BMX Ontinyent participaron en las 24 horas de BMX de Ontinyent, celebradas en el pumptrack de la capital de la Vall d’Albaida, una competición que cerraba la temporada de esta modalidad de ciclismo con una gran jornada de convivencia en la que también participó el Club BMX Alcoi.

Un ciclista de Ontinyent durante la prueba de las 24 horas de BMX en Ontinyent. / Escola Ciclisme Ontinyent

El encuentro estuvo marcado por el buen ambiente, la camaradería y la pasión por el BMX. Además, los integrantes de la Escola del Club Ciclista Ontinyent consiguieron excelentes registros de tiempos, demostrando el trabajo, la constancia y el esfuerzo realizados a lo largo de la temporada 2025-2026.

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Ciclistas en las 24 horas de BMX de Ontinyent. / Escola Ciclisme Ontinyent

Con esta actividad se pone el punto final al curso deportivo, con la mirada ya puesta en la próxima temporada.