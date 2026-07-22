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Se incendia una nave dedicada a la impresión en el polígono El Pla de Ontinyent

En el interior del complejo no había nadie en el momento en el que se ha originado el fuego

Un camión de bomberos en la nave incendiada en el polígono el Pla de Ontinent.

Un camión de bomberos en la nave incendiada en el polígono el Pla de Ontinent. / Levante-EMV

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Este miércoles a primera hora de la tarde se ha declarado un incendio en una nave del polígono industrial El Pla de Ontinyent perteneciente a la empresa Penadés y Ureña, dedicada a las Artes Gráficas y la Papelería.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que han asegurado el perímetro y trabajan para extinguir el fuego y evitar su propagación a otras naves contiguas. El siniestro, iniciado en torno a las 15 horas, ha generado una intensa columna de humo en la zona.

Según indican fuentes municipales, en el momento en el que se originó el incendio no había personas en el interior de la nave afectada, por lo que no hay constancia de daños personales. Las causas del fuego todavía se desconocen.

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