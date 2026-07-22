Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez Ford AlmussafesSubvenciones fallerosOla de calorGigafactoría de VolkswagenValldigna VerdaAlerta roja ValenciaPlayas Cullera
instagramlinkedin

Una joven bailarina de Xàtiva se corona como campeona del mundo en el Global Dance Open

La setabense se alzó con la medalla de oro junto a su equipo en la modalidad Júnior Small Ensamble en el torneo internacional disputado en San Sebastián

Noa y su equipo posan con el trofeo ganador.

Noa y su equipo posan con el trofeo ganador.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Noa, la joven bailarina originaria de Xàtiva, ha alcanzado la gloria internacional al proclamarse campeona del mundo en el prestigioso certamen Global Dance Open celebrado en San Sebastián del 14 al 19 de julio.

La valenciana se alzó con la medalla de oro en la modalidad Júnior Small Ensamble, consolidando su posición como una de las grandes promesas de la danza y la acrobacia actual gracias a una puntuación de oro otorgada por el jurado.

El Global Dance Open (GDO) es una de las competiciones internacionales de danza con mayor crecimiento y proyección del mundo. Nació con el objetivo de ofrecer un escenario global para descubrir, promover y becar el talento emergente de bailarines, coreógrafos y academias de todo el planeta.

El certamen destaca por su carácter abierto al albergar múltiples disciplinas (como ballet, contemporáneo, hip hop, teatro musical o acrodance), donde los participantes son evaluados por directores artísticos de renombre.

Más allá de las medallas, el valor del GDO radica en que funciona como un gran escaparate que otorga becas de formación técnica y contratos artísticos para impulsar las carreras profesionales de los jóvenes.

El camino hacia el éxito internacional

Para llegar a la gran final de este exigente certamen, los participantes deben superar estrictos clasificatorios en sus respectivos países. En el caso de Noa, el camino hacia este título mundial comenzó a fraguarse en Mérida. Fue allí, en la eliminatoria oficial nacional, donde la bailarina y su equipo compitieron para formar parte de la Selección Española.

Su brillante ejecución técnica les valió una puntuación de oro en las hojas de los jueces, asegurando una de las notas más altas de la jornada y otorgándoles el pase directo definitivo para representar al país en la gran final mundial.

Noticias relacionadas

Noa acudió a la cita internacional como integrante del reconocido club Illusion Acro & Dance de Valencia. Este centro es conocido por su alta exigencia técnica y artística en la formación de nuevos talentos en disciplinas coreográficas y acrobáticas.El triunfo de la deportista xativina dentro de la categoría Small Ensamble (pequeños grupos de entre 4 y 10 integrantes) no solo premia su esfuerzo e incontables horas de entrenamiento, sino que revalida las puntuaciones de oro obtenidas en el proceso y posiciona al club valenciano y a la danza nacional en lo más alto del podio internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza procesa por seis delitos de corrupción al teniente coronel interventor de la Guardia Civil por el desvío de más de 130.000 euros
  2. La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas
  3. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
  4. Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
  5. Los presidentes de falla dejan la Ofrenda como está a pesar de que el cambio a tres días es la opción mayoritaria
  6. Un rebaño de 30 muflones devora una plantación de 800 almendros en pleno desarrollo en Fontanars
  7. Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias
  8. Benimaurell registró anoche la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superaron los 30ºC de madrugada

Una joven bailarina de Xàtiva se corona como campeona del mundo en el Global Dance Open

Una joven bailarina de Xàtiva se corona como campeona del mundo en el Global Dance Open

El Molí Fariner d'Agullent acollirà la presentació del nou treball d'Andreu Valor

El Molí Fariner d'Agullent acollirà la presentació del nou treball d'Andreu Valor

El PP de Xàtiva propone un Plan Anual de Gestión para reforzar el mantenimiento y la seguridad de Bixquert

El PP de Xàtiva propone un Plan Anual de Gestión para reforzar el mantenimiento y la seguridad de Bixquert

La Banda Jove de la Vall d'Albaida integrará músicos de 13 sociedades de la comarca

La Banda Jove de la Vall d'Albaida integrará músicos de 13 sociedades de la comarca

El proyecto para prevenir los apagones en la Canal de Navarrés lleva años tramitándose a la espera de autorización

El proyecto para prevenir los apagones en la Canal de Navarrés lleva años tramitándose a la espera de autorización

Dónde ver el eclipse total del 12 de agosto: L'Olleria, Bicorp y Bocairent organizan puntos de observación

Dónde ver el eclipse total del 12 de agosto: L'Olleria, Bicorp y Bocairent organizan puntos de observación

El PP de l'Alcúdia de Crespins: "Isabel-Clara Simó no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre"

El PP de l'Alcúdia de Crespins: "Isabel-Clara Simó no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre"

La Escola de Ciclisme d’Ontinyent sube al podio en la carrera de Xeraco

Tracking Pixel Contents