Una joven bailarina de Xàtiva se corona como campeona del mundo en el Global Dance Open

Noa, la joven bailarina originaria de Xàtiva, ha alcanzado la gloria internacional al proclamarse campeona del mundo en el prestigioso certamen Global Dance Open celebrado en San Sebastián del 14 al 19 de julio.

La valenciana se alzó con la medalla de oro en la modalidad Júnior Small Ensamble, consolidando su posición como una de las grandes promesas de la danza y la acrobacia actual gracias a una puntuación de oro otorgada por el jurado.

El Global Dance Open (GDO) es una de las competiciones internacionales de danza con mayor crecimiento y proyección del mundo. Nació con el objetivo de ofrecer un escenario global para descubrir, promover y becar el talento emergente de bailarines, coreógrafos y academias de todo el planeta.

El certamen destaca por su carácter abierto al albergar múltiples disciplinas (como ballet, contemporáneo, hip hop, teatro musical o acrodance), donde los participantes son evaluados por directores artísticos de renombre.

Más allá de las medallas, el valor del GDO radica en que funciona como un gran escaparate que otorga becas de formación técnica y contratos artísticos para impulsar las carreras profesionales de los jóvenes.

El camino hacia el éxito internacional

Para llegar a la gran final de este exigente certamen, los participantes deben superar estrictos clasificatorios en sus respectivos países. En el caso de Noa, el camino hacia este título mundial comenzó a fraguarse en Mérida. Fue allí, en la eliminatoria oficial nacional, donde la bailarina y su equipo compitieron para formar parte de la Selección Española.

Su brillante ejecución técnica les valió una puntuación de oro en las hojas de los jueces, asegurando una de las notas más altas de la jornada y otorgándoles el pase directo definitivo para representar al país en la gran final mundial.

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Noa acudió a la cita internacional como integrante del reconocido club Illusion Acro & Dance de Valencia. Este centro es conocido por su alta exigencia técnica y artística en la formación de nuevos talentos en disciplinas coreográficas y acrobáticas.El triunfo de la deportista xativina dentro de la categoría Small Ensamble (pequeños grupos de entre 4 y 10 integrantes) no solo premia su esfuerzo e incontables horas de entrenamiento, sino que revalida las puntuaciones de oro obtenidas en el proceso y posiciona al club valenciano y a la danza nacional en lo más alto del podio internacional.