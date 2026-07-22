El Molí Fariner d'Agullent acollirà la presentació del nou treball d'Andreu Valor
L’edició d’enguany de «Cançons a poqueta nit» compta amb Andreu Valor i el seu nou disc «Els camins que elegim»
Cançons a poqueta nit torna aquest 2026 amb una única i especial vetlada que tindrà lloc el divendres 24 de juliol, a les 22.30 h, al Molí Fariner d'Agullent. El protagonista d’enguany és Andreu Valor, que presentarà, junt amb els seus músics, el seu nou disc Els camins que elegim.
Aquest nou treball és una reflexió profunda i matisada sobre les decisions vitals, el compromís social i la cerca d’esperança en temps incerts. Fidel a la seua essència, les seues composicions combinen la cançó d’autor d’arrel amb sonoritats modernes i arranjaments elegants que busquen remoure consciències i emocionar a parts iguals. En Els camins que elegim, el cantautor de Cocentaina explora la dualitat entre la responsabilitat individual i la col·lectiva, vestint de poesia quotidiana els dubte, les lluites i les llibertats de la nostra societat.
La cita manté l’esperit de sempre: música en valencià, en format íntim, a la llum dels ciris i amb el públic assegut en taules. Un any més, l’actuació tindrà lloc en un entorn únic i carregat d’història com és el Molí Fariner, que es convertirà en l’escenari perfecte per a una nit per a recordar.
“Volem oferir una experiència que vaja més enllà del concert, una proposta que emocione, que pose en valor les veus de les nostres creadors i la música feta des de la sensibilitat”, ha destacat la regidora de Cultura, Maria Herrero.
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