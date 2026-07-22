Ontinyent abre una nueva convocatoria de ayudas al transporte para alumnado universitario, de FP y enseñanzas especiales

El Ayuntamiento de Ontinyent a través de la concejalía de Educación ha abierto este miércoles, 22 de julio, una nueva convocatoria de ayudas al transporte para el alumnado universitario, de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial de Música, Danza y de Artes Plásticas y Diseño, para la que se podrá presentar solicitudes hasta el 20 de agosto.

El regidor de Educación, Ferran Gandia, recordaba que “estas ayudas se pusieron en marcha en un principio solo para el alumnado universitario, pero la buena aceptación motivó que se ampliara a otros tipos de formación y que se incrementara también la dotación presupuestaria. Se va a contar con 16.000 euros al igual que en la edición anterior, con ayudas para cada solicitante de 100 euros, hasta agotar el crédito disponible. Animamos un año más a los y las estudiantes a aprovechar esta acción que ponemos en marcha para fomentar la formación entre nuestra población, incluyendo también el apoyo a quien opta para formarse en otros lugares”.

Las ayudas podrán ser solicitadas por estudiantado menor de 30 años y empadronado en Ontinyent desde al menos 24 meses, para hacer frente a gastos de desplazamiento derivados en el curso 2025/26 de la realización de estudios universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior para títulos oficiales de Grado; másteres universitarios oficiales; enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior y Medio; enseñanzas de Régimen Especial de Música, Danza, y de Artes Plásticas y Diseño, conducentes a títulos superiores en las diferentes especialidades, situados fuera del término municipal de Ontinyent.

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La adjudicación de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, teniéndose en cuenta las situaciones diversas en las familias con menos recursos. El alumnado tendrá que acreditar estar matriculado durante el curso escolar en al menos el 50% del curso lectivo en cualquier enseñanza universitaria, así como alumnado matriculado durante el curso escolar vigente en cada convocatoria en institutos y centros superiores de enseñanzas especiales fuera de Ontinyent. Tanto la instancia como la información necesaria sobre estas ayudas se puede encontrar en la página web municipal www.ontinyent.es, en el apartado Ayuntamiento-Áreas-Educación-Ayudas Transporte Universitario.