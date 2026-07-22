Ontinyent digitaliza el polígono l'Altet y anima a las empresas a crear una entidad de gestión compartida para captar más ayudas y avanzar en la modernización

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la nueva web del Área Industrial l'Altet, una herramienta digital que incorpora un directorio actualizado de las empresas instaladas al polígono y que nace con la voluntad de facilitar la promoción del espacio industrial, mejorar la información disponible y favorecer la comunicación entre las empresas y la administración.

La puesta de largo de la iniciativa ha tenido lugar en el Centro de Negocios CWO, en el mismo polígono, en un acto que ha reunido a más de una veintena de empresarios y empresarias y en el cual también se ha abordado la posible constitución de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM), una figura de colaboración público-privada que permitiría avanzar hacia una gestión más profesionalizada y participativa del área industrial.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado durante su intervención que la posible constitución de la EGM tiene que plantearse desde la voluntad y la participación de las propias empresas, incidiendo en que el Ayuntamiento considera interesante avanzar en esta figura tanto por las oportunidades que puede generar para el polígono como por la propia proyección de Ontinyent como ciudad industrial. El alcalde explicaba que la constitución de una EGM permitiría optar a ayudas de mayor cuantía por parte de las administraciones autonómicas. El alcalde animaba a las empresas a valorar la propuesta “con la mente abierta” y a analizar las posibilidades de una gestión conjunta.

Por su parte, la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que el nuevo directorio es resultado de un trabajo desarrollado durante los últimos meses con el apoyo de una subvención de la IVACE, así como para avanzar en un proceso que podría culminar con la constitución de la EGM del Área Industrial l'Altet. Enguix destacaba que el Ayuntamiento ha destinado 15.000 euros de esta subvención a la creación de la nueva página web y del directorio digital de empresas, con el objetivo de concentrar en un único espacio toda la información relativa al polígono y facilitar tanto su consulta como la actualización. La regidora incidía también en la apuesta municipal “de apoyar al proceso de constitución de la EGM, tanto desde el punto de vista institucional como económico, siempre que exista voluntad por parte de las empresas”.

El presidente de Coeval, Javier Cabedo, recordaba el apoyo de la organización empresarial a este proyecto desde sus inicios. Cabedo explicaba que hace aproximadamente un año se planteó la posibilidad de trabajar en la creación de EGM en los polígonos industriales de Ontinyent y que, desde Coeval, se consideró que el Área Industrial l'Altet reunía especialmente buenas condiciones para ser “el polígono más desarrollado y más moderno” de la ciudad. El presidente de Coeval ha puesto a disposición del proyecto la colaboración de la entidad empresarial.

Voz común de las empresas

Durante el acto, la gerente de Gain Industriales, Romina Moya, ha explicado las características y las ventajas de una EGM, que ha definido como una figura asimilable en una comunidad de propietarios aplicada al ámbito industrial. Su finalidad es facilitar una voz común de las empresas, permitir una planificación conjunta de las necesidades y establecer un cauce de comunicación más profesionalizado con la administración, además de permitir el acceso a ayudas públicas de mayor cuantía.

La nueva web del Área Industrial l'Altet, accesible a través de la dirección www.areaindustrialaltetontinyent.com, es uno de los resultados del trabajo desarrollado e incorpora un directorio digital concebido como una herramienta viva y actualizable. Por lo que respecta al proceso de constitución de la EGM, señalaba que se encuentra actualmente en fase de estudio y tendrá que contar con la participación y la voluntad del tejido empresarial del Área Industrial l'Altet. En este sentido, está previsto continuar trabajando con las empresas durante los próximos meses y convocar un nuevo encuentro en septiembre para avanzar en la definición del proyecto y valorar su posible puesta en marcha.