Ontinyent endurecerá el control de accesos al Pou Clar para frenar las entradas irregulares

El Ayuntamiento de Ontinyent actualizará el Plan de Uso Público del Paraje Natural Municipal Serra de l’Ombria-Pou Clar, aprobado en 2018, con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual y dar una mejor respuesta a las necesidades del espacio natural y de su entorno, especialmente ante situaciones como las olas de calor y los efectos del cambio climático. Con esta actualización del plan de uso, el consistorio endurecerá el control de accesos al paraje para frenar entradas irregulares.

Así se abordó en una reunión interdepartamental celebrada este miércoles con residentes del Camí de l'Alba, en la cual participaron la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia; el regidor de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Úbeda; el regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés; varios técnicos municipales y el Comisario de la Policía Local. El encuentro forma parte de las reuniones periódicas que el ayuntamiento mantiene con el vecindario de las diferentes zonas del entorno al Pou Clar para analizar conjuntamente las problemáticas que se generan especialmente durante los meses de verano y buscar soluciones coordinadas.

Durante la reunión, el vecindario trasladó varias cuestiones relacionadas con la gestión del entorno al paraje, entre ellas los accesos irregulares que se producen por puntos no habilitados para entrar al Pou Clar sin disponer de la reserva previa, así como los problemas derivados del estacionamiento de vehículos en espacios no autorizados.

En este sentido, entre los acuerdos adoptados se encuentra la instalación de sistemas que permiten detectar los accesos al paraje por los puntos más vulnerables, con el objetivo de dificultar y controlar las entradas irregulares. Igualmente, se reforzará la vigilancia policial en la zona y se trabajará en la mejora de la señalización relativa a los espacios habilitados para el estacionamiento, con el fin de evitar la ocupación de zonas no autorizadas.

Además, se plantea incrementar la coordinación y la interacción entre los vigilantes de seguridad que desarrollan su tarea en el entorno del Pou Clar y los agentes de la Policía Local, para mejorar la capacidad de respuesta ante las incidencias que puedan producirse y favorecer una gestión más efectiva del espacio durante los periodos de mayor afluencia.

Actualizar las medidas de gestión

La revisión del Plan de Uso Público del Paraje Natural Municipal Serra de l’Ombria-Pou Clar responde a la propuesta planteada por el mismo vecindario del Camí de l'Alba y permitirá analizar y actualizar las medidas de gestión del espacio a partir de las necesidades actuales. El objetivo es que el documento pueda dar una respuesta más adecuada a la evolución del uso público del paraje y a las nuevas circunstancias derivadas de factores como el incremento de las temperaturas y los efectos del cambio climático.

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La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, agradecía la implicación de las personas que han participado en la reunión y destacaba la "voluntad de continuar trabajando conjuntamente para abordar las cuestiones que afectan al paraje y al entorno del Pou Clar". En este sentido, ponía en valor "las ganas de colaborar del vecindario de las diferentes zonas, que con su implicación y sus aportaciones nos permiten conocer de primera mano las problemáticas que se producen durante la temporada estival, y así poder trabajar de manera conjunta en las posibles soluciones”, señalaba.