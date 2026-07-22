El PP de Xàtiva propone un Plan Anual de Gestión para reforzar el mantenimiento y la seguridad de Bixquert
Marcos Sanchis reclama "una planificación permanente, con presupuesto, calendario de actuaciones y coordinación directa con los vecinos"
El Partido Popular de Xàtiva ha reclamado la elaboración de un Plan Anual de Gestión de Bixquert que permita "abordar de manera planificada y permanente las necesidades de mantenimiento, limpieza y seguridad de esta zona del término municipal".
El portavoz popular, Marcos Sanchis, ha asegurado que la gestión del gobierno de Roger Cerdà en Bixquert "continúa basada en actuaciones puntuales, parches y respuestas tardías, especialmente cuando se aproxima el verano o cuando las quejas vecinales se hacen públicas".
“Bixquert no puede gestionarse únicamente cuando llega el calor o los vecinos denuncian públicamente el deterioro de sus caminos. Necesita una planificación seria durante los doce meses del año”, ha señalado Sanchis.
La propuesta del Partido Popular contempla la creación de un documento anual que recoja las actuaciones necesarias, establezca plazos concretos y permita a los vecinos conocer cuándo y cómo va a intervenir el Ayuntamiento.
"El plan debería incluir, entre otras medidas, un calendario periódico de limpieza y desbroce, el mantenimiento programado de caminos, cunetas y accesos, la revisión de la iluminación y la señalización, actuaciones preventivas frente a incendios", apuntan los populares, que consideran "imprescindible" que este programa "cuente con una partida presupuestaria propia, responsables municipales claramente identificados e informes periódicos sobre el grado de cumplimiento de las actuaciones anunciadas".
"Fijar prioridades"
“No estamos hablando de hacer una actuación aislada y anunciarla en redes sociales. Estamos hablando de ordenar todos los servicios municipales que afectan a Bixquert, fijar prioridades, asignar recursos y rendir cuentas ante los vecinos”, ha manifestado Sanchis. El portavoz del PP afirma que los residentes de Bixquert soportan "desde hace años deficiencias que se repiten: caminos deteriorados, vegetación sin controlar, falta de limpieza, problemas de señalización y una atención municipal insuficiente".
El portavoz popular ha insistido en que los vecinos de Bixquert “pagan sus impuestos exactamente igual que el resto de ciudadanos de Xàtiva” y, por tanto, tienen derecho a recibir unos servicios públicos adecuados, continuados y previsibles.
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