Dónde ver el eclipse total del 12 de agosto: L'Olleria, Bicorp y Bocairent organizan puntos de observación

La cuenta atrás para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto ya ha comenzado y varios municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida han empezado a organizar actividades para disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional. La cita adquiere una relevancia especial porque el fenómeno no volverá a repetirse hasta 2053.

En la comarca de la Canal de Navarrés, el Ecomuseo de Bicorp ha preparado una jornada especial en el Fuerte de las Pedrizas. La programación comenzará a las 11.30 horas con la proyección del documental El universo. Eclipse total en el propio ecomuseo. Ya por la tarde, a partir de las 19.00 horas, se desarrollará un taller de experimentación con un simulador de eclipses y una caja oscura, antes de la observación del eclipse, prevista desde las 20.26 horas, acompañada de un picoteo para los asistentes.

Desde el Ecomuseo animan a participar en una velada que califican de "única", recordando que la oportunidad de contemplar dos eclipses solares totales en años consecutivos constituye un acontecimiento extraordinario que no volverá a producirse hasta dentro de casi tres décadas.

Por su parte, en la Vall d'Albaida, el Ayuntamiento de L'Olleria y la Associació de l'Heretat del Salido han organizado un punto de observación en el antiguo puerto de L'Olleria. La concentración comenzará a las 19.15 horas y la organización repartirá gafas homologadas para que los asistentes puedan seguir el eclipse con todas las garantías de seguridad.

Además, se recuerda que las personas menores de edad deberán acudir obligatoriamente acompañadas por un adulto responsable.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bocairent ha organizado una una experiencia con visita guiada, observación y tarde especial de la mano de la Asociación de Hostelería y Turismo, dado que en este municipio se podrá ver el eclipse en un porcentaje muy elevado: alrededor de un 90%. El punto elegido es el Santo Cristo, uno de los parajes de referencia del entorno de Bocairent. La proximidad al casco urbano y la panorámica visual que ofrece esta ermita hacen que se trate de un punto adecuado. Allí tendrá lugar una visita comentada y también un refrigerio para todas las personas inscritas

En Xàtiva, Cendra Espai Cooperatiu organizó el pasado 16 de julio una charla divulgativa sobre el eclipse con la intervención del astrofísico Marc Cuenca y el historiador y arqueólogo Jordi del Castillo.

Un acontecimiento excepcional

El eclipse parcial comenzará poco antes de las ocho de la tarde y alcanzará su fase de totalidad alrededor de las 20.26 horas, ofreciendo una imagen poco habitual del cielo durante unos minutos antes de que el Sol vuelva a aparecer progresivamente.

Con estas iniciativas, tanto Bicorp como L'Olleria aspiran a convertir el 12 de agosto en una cita especial para aficionados a la astronomía, familias y curiosos que quieran contemplar uno de los fenómenos naturales más espectaculares que pueden observarse desde la Tierra. La excepcionalidad del acontecimiento, unido a que no volverá a repetirse una secuencia de eclipses solares totales como la de 2026 y 2027 hasta el año 2053, convierte esta cita en una oportunidad difícil de dejar pasar.