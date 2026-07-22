Xàtiva traza el crecimiento futuro de la Fira con un proyecto de actividad y un plan de emergencia

La Fira d’Agost de Xàtiva 2026 mira al futuro. El alcalde, Roger Cerdà, la regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, y la Reina de la Fira 2026, Nadín Ferrando, han presentado este miércoles la programación de la fiesta más importante de la ciudad, una programación compuesta por más de un centenar de actos y seis espacios escénicos, a los que se une este año la Plaça de Sant Jaume. La presentación ha desvelado una de las novedades más importantes de este año, según ha afirmado la regidora de Cultura Festiva, la redacción de un proyecto de actividad y un plan de emergencia y autoprotección, una “novedad que no es la más visible de cara al público, porque no es un concierto, no es un escenario nuevo ni un espectáculo multitudinario, pero es una de las decisiones más importantes que se han tomado en materia de organización de la Fira en las últimas décadas”, ha asegurado la concejala.

Presentación de la programación de la Fira d'Agost de Xàtiva 2026, este miércoles. / PERALES IBORRA

El proyecto de actividad y plan de emergencia y autoprotección ha sido confeccionado por una empresa externa, una ingeniería setabense que ha trabajado desde el pasado mes de septiembre junto a técnicos municipales de los distintos departamentos que intervienen en la organización de la Fira. El documento, según ha explicado Beltrán, describe detalladamente cada punto de los espacios que conforman la feria, define los usos de cada zona, estudia la movilidad de las personas, planifica los accesos, las vías de evacuación, los puntos de asistencia sanitaria, los recorridos de los servicios de emergencia y los protocolos de actuación frente a cualquier incidencia. El proyecto analiza los riesgos de un acontecimiento de esta magnitud, que recibe a cientos de miles de visitantes cada año, y establece las medidas preventivas necesarias y coordina el trabajo de todos los servicios que intervienen antes, durante y después de la Fira, según ha apuntado la regidora. Así, coordina el trabajo de la Policía Local, de Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios, brigadas municipales, personal técnico, empresas adjudicatarias y de todos los departamentos municipales implicados en el evento.

El documento aborda la seguridad, la organización, eficiencia, accesibilidad, movilidad, sostenibilidad y coordinación de la Fira. Según María Beltrán, es un documento “que planifica la Fira del futuro, una planificación estable, permanente y pensada para el futuro, el documento que ordena toda la Fira. Es la herramienta que nos permite estudiarla, analizarla, entenderla y planificarla desde una perspectiva global. La mejor manera de preservar una tradición de más de siete siglos era prepararla para que continuase siendo un referente durante los próximos siete siglos”. Además, es un “documento vivo” y “cualquier mejora que incorporemos a la Fira tendrá una base técnica sólida. Cualquier nuevo espacio, cualquier modificación del recinto, cualquier ampliación o cualquier cambio podrá estudiarse sobre este proyecto”, ha añadido Beltrán, quien ha manifestado que el documento “se irá actualizando conforme cambien las necesidades de la ciudad y permitirá que la Fira continúe creciendo de una manera ordenada, segura y coherente”.

La concejala de Cultura Festiva ha desgranado toda la programación de la Fira d’Agost 2026, que arrancará con los actos previos del Pòrtic de les Nostres Festes, que se abre este 25 de julio y que vivirá uno de los actos previos más importantes el próximo 31 de julio a las 20:30 horas con la presentación oficial de la Reina de la Fira 2026, Nadín Ferrando López, y la Cort d’Honor, en el Pati de la Casa de la Cultura. La Fira se abrirá oficialmente el 14 de agosto a las 22:30 horas, con el nombramiento de la Reina y el espectáculo inaugural “De l’Òpera al Rock”, con Cristina Ramos y Solistes València, en el campo municipal de fútbol La Murta. Este espacio escénico será un año más el gran escenario de la Fira. Además de la inauguración, el día 15 albergará la Nit Jove con el concierto de La Fúmiga y las actuaciones de Romàntic Dimoni y Naina. La Murta también acogerá la Nit Electrolatina del 16 de agosto, con Cali y el Dandee, Juanjo García y Vilu Gontero; la fiesta de los jubilados el día 17, con Alrio Show; el concierto de OBK y el grupo local Cara B el día 18; el día 19 habrá un homenaje a Camilo Sexto con Daniel Diges; y el día 20, la clausura de la Fira con el espectáculo de tributo a ABBA.

El Jardí de la Pau será un año más el espacio de “la pólvora”, con las mascletaes, y del Festival Al Ras. El Espai Gastronòmic-Gastro Rod-Arte de la Glorieta José Espejo acogerá diversas actuaciones a lo largo de la Fira, con tributos a los Rolling Stones, Mecano, Amaral, La Oreja de Van Gogh y el Canto del Loco, entre otros. Por su parte, la Plaça de la Seu será el escenario del teatro, con compañías como Yllana, y de la canción de autor, con la actuación destacada de Feliu Ventura en el XXIX Festival de la Cançó, el 19 de agosto. El Jardí del Palasiet acogerá las propuestas de proximidad, cultura popular y talento local, con sainetes teatrales y conciertos de grupos locales, mientras que el CEIP Martínez Bellver será la sede del teatro y las propuestas dirigidas al público infantil.

La Fira del Bestiar se consolida en el aparcamiento del pabellón municipal de voleibol , con el Concurs de Tir i Arrossegament y diversas propuestas ecuestres.

Este año, la Fira incorpora un nuevo espacio musical, la Plaça de Sant Jaume, con dos jornadas organizadas junto a la Associació de Suport Mutu a l’Educació. El día 17 y el día 18 a las 21:30 horas albergará conciertos alternativos con los grupos Kantala, Low Cost, Correfoc y Fardaxo.

La Reina de la Fira, Nadín Ferrando, ha destacado que la feria “es para todos los públicos, no importa la edad, ni nuestras capacidades, ni nuestra diversidad”. Nadín ha expresado que”será la Fira de mi vida, para mí y para la corte de honor”, y ha invitado a la ciudadanía a “celebrar nuestras raíces y valorar el patrimonio que tenemos. Nos sentimos orgullosos de lo que compartimos juntos. Espero que todos puedan disfrutar tanto como voy a hacerlo yo”.

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Modelo consolidado

El alcalde, Roger Cerdà, ha destacado que “el modelo de Fira está consolidado, ha ido evolucionando para ser un modelo que llega a más gente y más espacios, y que cada vez es más moderno y más seguro”. El primer edil ha declarado que la Fira d’Agost “es la mejor carta de presentación de nuestra ciudad al mundo. Una ciudad abierta, diversa, respetuosa, accesible, inclusiva y segura y queremos que la Fira también lo sea”. La Fira d’Agost “es el mejor ejemplo que representa nuestra ciudad, una ciudad orgullosa de su historia, capaz de preservar una tradición más de 750 años y, al mismo tiempo, capaz de innovar y adaptarse a los nuevos tiempos. La Fira de Xàtiva es mucho más que una celebración local, es un patrimonio colectivo, un motor económico para la ciudad, un referente cultural para Xàtiva, la comarca y todo el territorio valenciano, y una de las grandes fiestas de la Comunitat Valenciana, la más antigua del territorio valenciano”, ha concluido el alcalde de Xàtiva.