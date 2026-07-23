Más de 60 jugadores se disputan el título del prestigioso Torneo Internacional de Tenis Orysol de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha acogido este jueves la presentación oficial de la XLVII edición del Torneo Internacional Orysol de Tenis, una de las citas más emblemáticas del calendario internacional ITF, que se celebrará del 26 de julio al 2 de agosto en las instalaciones del Club de Tenis Camp Bixquert. El torneo, el más veterano de Europa dentro de su categoría, volverá a convertir la ciudad en un referente del tenis profesional y pondrá el broche final al tradicional Circuito Orysol. Más de 60 tenistas del territorio nacional y de fuera de España se disputarán el título de campeón de esta competición incluida en la programación de la Fira d'Agost de Xàtiva. El acto de presentación ha contado con la participación del concejal de Deportes, Vicent Lluch; el presidente del Club de Tenis Camp Bixquert, Álvaro Sancristóbal; el director del torneo, Ximo Revert; y el representante del patrocinador principal, Ricardo Juan, de Audi Motor Pacífico, quienes han coincidido en destacar la importancia deportiva, económica y social de una competición que vuelve a reunir en Xàtiva a algunos de los mejores talentos emergentes del tenis internacional.

El torneo reunirá durante toda una semana a jugadores procedentes de numerosos países, principalmente de España e Italia, que competirán por los puntos del circuito ITF y una dotación global de 15.000 dólares en premios. Además, pondrá el punto final a una nueva edición del Circuito Orysol, integrado por los clubes de Gandia, Dénia y Xàtiva, un proyecto con más de cuatro décadas de historia dedicado a impulsar el tenis profesional y facilitar el crecimiento de las nuevas promesas.

La competición arrancará este domingo con la fase previa, en la que participarán 64 jugadores —56 con acceso directo y 8 por invitación—. Posteriormente se disputará la fase final, formada por 20 jugadores clasificados directamente, 4 invitados y los 8 tenistas procedentes de la fase previa. Entre los participantes destaca la presencia del setabense Marc Martín Roca, que competirá gracias a una invitación, y de Carlos López Montagud, así como la de Víctor Gassó, también de Xàtiva, que ejercerá como jefe del equipo arbitral.

La jornada del domingo y la del lunes se desarrollarán de forma ininterrumpida desde las 9 de la mañana, mientras que a partir del martes comenzará la fase final, combinando los últimos partidos de la fase previa durante la mañana con los primeros enfrentamientos del cuadro principal por la tarde. Desde el miércoles, las jornadas se dividirán entre la mañana y la tarde, con partidos a partir de las 17.00 o las 18.00 horas.

El concejal de Deportes, Vicent Lluch, ha subrayado que «para Xàtiva es un orgullo seguir formando parte de un circuito con tanto prestigio y tradición. El Orysol no solo nos sitúa en el mapa internacional del tenis, sino que promociona la ciudad como destino deportivo y turístico. Desde el ayuntamiento continuaremos apoyando iniciativas que proyecten el nombre de Xàtiva en todo el mundo». Por su parte, el presidente del Club de Tenis Camp Bixquert, Álvaro Sancristóbal, ha agradecido el apoyo de las administraciones públicas, patrocinadores y empresas colaboradoras. «Este torneo es posible gracias al compromiso de muchas personas y entidades que, año tras año, siguen confiando en un proyecto que ya es patrimonio del tenis valenciano. Sin este apoyo sería imposible mantener una competición de este nivel», ha señalado.

Alcaraz y Nadal pasaron por el Orysol

El director del torneo, Ximo Revert, ha destacado el papel del Orysol como plataforma para los futuros grandes nombres del tenis. «Por el Circuito Orysol han pasado jugadores que después han marcado una época, como Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, David Ferrer o Juan Carlos Ferrero. Ese es el valor de este torneo: ofrecer una oportunidad para que las nuevas generaciones puedan dar sus primeros pasos en el circuito profesional sin tener que salir de nuestro territorio». Revert también ha incidido en que el Orysol representa, para muchos de los participantes, el inicio de su carrera profesional, convirtiéndose en un escaparate privilegiado del tenis del futuro. Por último, Ricardo Juan, representante de Audi Motor Pacífico, ha mostrado la satisfacción de la empresa por continuar vinculada al torneo. «Es un orgullo ser el patrocinador oficial del Orysol por segundo año consecutivo. Este torneo no solo impulsa el tenis de alto nivel, sino que convierte a Xàtiva en un referente deportivo. Quiero agradecer el trabajo de la organización, del ayuntamiento y de todas las personas que hacen posible esta cita. Estamos convencidos de que esta edición volverá a ser todo un éxito».

Noticias relacionadas

Además de su relevancia deportiva, el Torneo Internacional Orysol supone un importante impacto económico para Xàtiva, con la llegada de jugadores, equipos técnicos, familiares y aficionados que durante toda la semana llenarán hoteles, restaurantes y establecimientos de la ciudad. La entrada será gratuita durante toda la competición, que culminará con la gran final prevista para el domingo 2 de agosto.