Un accidente en la Font de la Figuera deja más de dos kilómetros de retenciones por el corte total de la A-33
Se han establecido itinerarios alternativos por la A-35 y la A-31 para los vehículos afectados
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Un grave accidente ocurrido esta tarde ha provocado el corte total de la A-33, a su paso por el término municipal de la Font de la Figuera, en sentido Murcia.
El incidente se ha registrado en el punto kilométrico 78 y ha generado más de dos kilómetros de retenciones en una carretera muy transitada por camiones y otros vehículos pesados, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
A raíz de estas complicaciones, se han tenido que establecer itinerarios alternativos por la A-35 y la A-31 para los vehículos afectados.
[Información en elaboración]
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