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Un accidente en la Font de la Figuera deja más de dos kilómetros de retenciones por el corte total de la A-33

Se han establecido itinerarios alternativos por la A-35 y la A-31 para los vehículos afectados

Retenciones en la A-33.

Retenciones en la A-33. / José GL (X)

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Un grave accidente ocurrido esta tarde ha provocado el corte total de la A-33, a su paso por el término municipal de la Font de la Figuera, en sentido Murcia.

El incidente se ha registrado en el punto kilométrico 78 y ha generado más de dos kilómetros de retenciones en una carretera muy transitada por camiones y otros vehículos pesados, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

A raíz de estas complicaciones, se han tenido que establecer itinerarios alternativos por la A-35 y la A-31 para los vehículos afectados.

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