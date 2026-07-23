Un accidente en la Font de la Figuera deja más de dos kilómetros de retenciones por el corte total de la A-33

Un grave accidente ocurrido esta tarde ha provocado el corte total de la A-33, a su paso por el término municipal de la Font de la Figuera, en sentido Murcia.

El incidente se ha registrado en el punto kilométrico 78 y ha generado más de dos kilómetros de retenciones en una carretera muy transitada por camiones y otros vehículos pesados, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

A raíz de estas complicaciones, se han tenido que establecer itinerarios alternativos por la A-35 y la A-31 para los vehículos afectados.

Noticias relacionadas

[Información en elaboración]