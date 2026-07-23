Alcoi se moviliza contra la retirada del nombre de Isabel-Clara Simó del IES de l'Alcúdia de Crespins

Movilización en Alcoi contra la iniciativa del PP de l'Alcúdia de Crespins de retirar el nombre de la escritora alcoyana Isabel-Clara Simó del instituto de esta localidad valenciana. Compromís ha anunciado que rechazará desde el Ayuntamiento este intento de los populares de eliminar el nombre de Isabel-Clara Simó del instituto de l’Alcúdia de Crespins. Y se ha puesto en marcha una recogida de firmas en contra de la decisión.

El PP de esta localidad ha manifestado que la escritora alcoiana "no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre", defiendo la retirada porque "su defensa de los llamados Paisos Cataláns (sic) divide a nuestros vecinos". Y por ello impulsa una consulta ciudadana para darle nueva denominación al centro que fue bautizado en 2020 con el nombre de Isabel-Clara Simó, en tiempos del Botànic en la Generalitat. Una consulta que además no permite mantener su actual nombre.

Esta decisión ha levantado ampollas en Alcoy. Su vicealcalde y líder de Compromís, Àlex Cerradelo, ha explicado que “desde Alcoi no podemos mirar hacia otro lado mientras se ataca a una de las personas que mejor han proyectado el nombre de nuestra ciudad”.

Por ello, Compromís presentará en el próximo pleno una moción para condenar el intento del Partido Popular de l'Alcúdia de Crespins de retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del instituto público de este municipio. Según Cerradelo, esta decisión del PP es “un ataque injustificado contra la memoria y el legado de una de las figuras más destacadas de la cultura valenciana”.

Desde Compromís advierten de que "esta postura va en contra del nombre que fue aprobado democráticamente por el Consejo Escolar del centro y por el Consejo Escolar Municipal. Esta propuesta fue ratificada por la Conselleria de Educación en 2020 y, de hecho, en el propio decreto de creación del centro se especifica que es la Conselleria de Educación la competente para modificar la denominación del instituto. Por lo tanto, la propuesta impulsada por el alcalde de esta localidad de La Costera tendría que contar con el visto bueno del gobierno autonómico, también del PP".

Cerradelo critica que “el PP ha decidido convertir a Isabel-Clara Simó en un objetivo de su guerra ideológica. No soportan que fuera una mujer libre, una intelectual comprometida y una de las escritoras más importantes que ha dado nuestra cultura”. Y añade que “mientras desde Compromís hemos conseguido dar un espacio público en Alcoi para la escritora, con la nueva Plaça Isabel-Clara Simó, el PP intenta borrar su nombre”.

Piden a la conselleria que impida la modificación

Es por eso que la moción de Compromís rechaza explícitamente esta decisión, insta el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins a paralizar el proceso de cambio de nombre y pide a la Conselleria de Educación que impida cualquier modificación que suponga retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del centro. Esta medida se suma a otras iniciativas que se están impulsando desde la sociedad civil, como una recogida de firmas por parte del sector cultural y escritoras y escritores valencianos.

Cerradelo concluye que “desde Alcoi no podemos mirar hacia otro lado mientras se ataca una de las personas que mejor ha proyectado el nombre de nuestra ciudad. Isabel-Clara Simó representa la defensa de la cultura, de la literatura y del pensamiento crítico, y merece todo nuestro respeto”.

Por su parte, desde el PP de Alcoy su portavoz Carlos Pastor se ha limitado a manifestar a INFORMACIÓN que "nosotros respetamos la autonomía municipal de los municipios. Igual que no nos gustaría que otro municipio entrara a 'valorar' las decisiones que se toman en Alcoy. Por lo visto Compromís no entiende eso de la autonomía municipal"