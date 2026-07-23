Compromís denuncia irregularidades en la gestión de la limpieza viaria de l'Alcúdia de Crespins

Compromís per L'Alcúdia de Crespins exige la dimisión inmediata del alcalde, Javier Sicluna, y del regidor responsable de Servicios Municipales después de que el informe de la Secretaría municipal haya confirmado que el gobierno del Partido Popular permitió durante más de cuatro meses la prestación del servicio de limpieza viaria sin ningún contrato administrativo que le diera cobertura legal, llegando a facturarse 57.132,40 euros sin el expediente exigible por la Ley de Contratos del Sector Público, según exponen desde la formación valencianista. "No estamos ante un simple error administrativo. Estamos ante una manera de gobernar basada en la improvisación, la negligencia y el desprecio a la legalidad", afirma Compromís.

El informe de Secretaría "reconoce expresamente que no existía cobertura contractual, que no se tramitó el procedimiento legal correspondiente y que se tendrían que haber utilizado los mecanismos previstos en la legislación de contratos", expone Compromís, que también apunta que el mismo informe también admite que se superaron ampliamente los límites económicos del contrato menor y que la situación se prolongó durante meses. "Lo más grave es que esta situación no era imprevisible. El gobierno del PP conocía perfectamente que se estaba agotando la bolsa de trabajo y tenía la obligación legal de planificar la contratación con antelación. La falta de planificación no es una excusa: es una responsabilidad política directa", denuncian desde la formación liderada por Pepe Garrigós.

El Dictamen Jurídico Contradictorio presentado por Compromís concluye que los hechos podrían comportar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones por contratación verbal, posible fraccionamiento ilegal y actuaciones adoptadas por un órgano incompetente, además de apuntar indicios que justifican investigar una eventual cesión ilegal de trabajadores y los incumplimientos en materia de subrogación.

Para Compromís, "es absolutamente insostenible que quien ha provocado esta situación continúe dirigiendo el ayuntamiento como si no hubiera pasado nada. Quién vulnera las normas que está obligado a cumplir no puede continuar al frente del gobierno municipal". Afirman que el alcalde "es el máximo responsable político del ayuntamiento y responsable directo de la gestión de este servicio. Ha fracasado en su obligación de garantizar una administración ajustada a la legalidad, transparente y respetuosa con el dinero público". Por ello, Compromís exige "la dimisión inmediata del alcalde".

Los valencianistas también piden la apertura de un expediente para determinar todas las responsabilidades administrativas, contables y políticas que puedan derivarse de los hechos, así como la remisión de toda la documentación a los órganos competentes para que investiguen si existen otras responsabilidades; y la comparecencia pública del alcalde para dar explicaciones a toda la ciudadanía. "La ciudadanía de L'Alcúdia de Crespins merece un gobierno que cumpla la ley, no un gobierno que necesite que sea la propia Secretaría quien reconozca que se ha prestado un servicio público esencial sin la cobertura contractual exigida. Cuando se pierde la confianza en la gestión y en el respecto a la legalidad, la única salida digna es asumir responsabilidades políticas y presentar la dimisión. Desde Compromís lo tenemos claro: esto no es mala suerte, es una gestión negligente, improvisada e ilegal".

Noticias relacionadas

Asunción de responsabilidades políticas

Compromís denuncia que el gobierno del PP de L'Alcúdia de Crespins "ha mantenido un servicio público esencial fuera de la ley durante más de 4 meses, ha incumplido la Ley de Contratos del Sector Público, ha superado los límites legales y ha demostrado una incapacidad absoluta para tramitar un expediente básico". Ante ello, reclaman "la asunción de responsabilidades políticas inmediatas del regidor de Servicios Públicos, explicaciones públicas del alcalde en el próximo pleno del 30 de julio, y que se depuren todas las responsabilidades y se garantice que esta situación excepcional e ilegal no se vuelva a repetir". Afirman que también han trasladado todo el expediente a la Agencia Anti Fraude de la GVA "para que analice este expediente". "No se puede gobernar un pueblo a golpe de presupuesto aceptado a dedo y facturas sin contrato. L'Alcúdia de Crespins merece seriedad, transparencia y legalidad", concluyen desde Compromís.