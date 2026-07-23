Ens Uneix lamenta que PSPV y Compromís no apoyen una ayuda de 40.000 euros para Adiem en la Diputació

Ens Uneix lamenta que los grupos del PSPV y Compromís en la Diputació de València "no hayan apoyado" en la Comisión de Hacienda la concesión de una ayuda de 40.000 euros para el programa de apoyo integral de la Asociación para la Defensa e Integración del Enfermo Mental (Adiem) de Ontinyent, una propuesta que ha salido adelante con los votos favorables de Ens Uneix, PP y Vox y que está previsto que sea aprobada en el próximo pleno de la corporación provincial.

La regidora de Política para las Personas del Ayuntamiento de Ontinyent, Paula Soler, ha lamentado que "PSPV y Compromís vuelven a dar la espalda a Ontinyent en la Diputació, en este caso ante una ayuda destinada directamente a mejorar la atención y el apoyo a las personas con problemas de salud mental y sus familias. Es especialmente doloroso que una ayuda de 40.000 euros para Adiem no cuente con el apoyo del PSPV y Compromís por intereses puramente políticos. Por el contrario, es curioso que en la misma comisión Compromís sí que vote a favor de una subvención para un equipo de fútbol sala de Alzira, donde gobierna su propio partido. Creemos que la ciudadanía de Ontinyent no se merece esta manera de actuar por parte de los nacionalistas", ha señalado Soler.

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Desde Ens Uneix señalan que "no es la primera vez que PSPV y Compromís dejan de apoyar iniciativas e inversiones que benefician directamente a Ontinyent en la Diputació, mientras sus portavoces municipales mantienen un silencio cómplice ante estas decisiones". En este sentido, la vicepresidenta 1ª de la Diputació y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, que estaba presente en la Comisión de Hacienda, apuntaba que “ya estamos acostumbrados a que tanto Compromís como PSOE en la Diputació no apoyen inversiones y ayudas que benefician a Ontinyent y la Vall d'Albaida. En este caso es especialmente sangrante porque si hubiera sido por Compromís y PSOE en el pleno de la Diputació no se trataría la ayuda de 40.000 euros a una entidad tan querida por todas y todos como Adiem. Desde aquí pido tanto a Compromís como a PSOE que en el pleno de la diputación al menos voten a favor de la ayuda a Adiem”, concluía.