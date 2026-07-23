El festival Nits al Castell de Xàtiva se despide este sábado con El Diluvi y Tardor

El festival Nits al Castell de Xàtiva despedirá este sábado 25 de julio una nueva edición con una doble actuación de lujo protagonizada por dos de las formaciones más representativas de la música valenciana actual: El Diluvi y Tardor. El concierto, que comenzará a las 23:00 horas, servirá para poner el broche final a un ciclo que este año ha vuelto a registrar un rotundo éxito de público.

El grupo Tardor, que actúa este sábado en Nits al Castell, en una imagen promocional. / Ajuntament Xàtiva

La edición de 2026 ha estado marcada por la gran respuesta de los espectadores. Los cuatro conciertos programados han colgado el cartel de entradas agotadas, y en algunos casos las localidades se agotaron semanas antes de la celebración de los espectáculos, exponen desde el ayuntamiento, que destaca que estas cifras "consolidan a Nits al Castell como una de las citas culturales imprescindibles del verano en las comarcas centrales y como uno de los festivales con mayor capacidad de atracción del territorio".

La velada de clausura contará con El Diluvi, banda que regresa a los escenarios este 2026 tras un periodo de pausa. El grupo afronta esta nueva etapa con nuevas canciones, una gira renovada y la voluntad de reconectar con la esencia que lo ha convertido en uno de los grandes referentes de la música en valenciano. Su estilo, que fusiona folk, pop e influencias mediterráneas, los ha consolidado como una de las formaciones más queridas por el público.

También será protagonista Tardor, que este año protagoniza igualmente su esperado regreso. Después de más de dos años sin actuar y siete años después de su último trabajo de estudio, la banda retoma su trayectoria con una formación renovada, un sonido más maduro y una nueva forma de conectar con sus seguidores. El grupo, referente del pop-rock valenciano desde su creación en 2010, llega a Xàtiva dispuesto a escribir un nuevo capítulo de su historia.

Con este último concierto, Xàtiva pondrá el broche de oro a una nueva edición de Nits al Castell, un festival que ha combinado artistas consolidados con propuestas de gran calidad y que ha convertido, una vez más, el Castell en uno de los grandes escenarios musicales del verano valenciano. "La excelente respuesta del público confirma el buen momento de un certamen que continúa creciendo año tras año y refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Xàtiva con una programación cultural estable, diversa y de calidad", afirman desde el consistorio setabense.

Acceso al recinto

Con el fin de facilitar el acceso al recinto, el festival dispone de un servicio gratuito de autobús lanzadera, incluido con la entrada. Los autobuses saldrán desde la plaza del Españoleto entre las 20:00 y las 22:00 horas, mientras que el servicio de regreso estará disponible desde la finalización del concierto y hasta aproximadamente las 2:30 horas de la madrugada. La organización recuerda que no está permitido acceder al Castell con vehículo privado y que las personas asistentes podrán utilizar también el aparcamiento gratuito del Centro de Especialidades. Las personas con movilidad reducida deberán comunicarlo previamente a la organización para coordinar su acceso.

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La apertura del patio de butacas tendrá lugar entre las 22:00 y las 23:00 horas. Además, desde las 20:00 horas el público podrá disfrutar de una zona de pícnic situada en la plaza de armas del Castell, equipada con mesas y sillas para que las personas asistentes puedan cenar antes del concierto. También permanecerá abierto el restaurante del Castell, que ofrece la posibilidad de reservar mesa para completar la experiencia gastronómica antes del inicio del espectáculo.