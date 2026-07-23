La Font de la Figuera instalará 20 cámaras en los accesos para prevenir robos

El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha impulsado un plan de choque para reforzar la seguridad ciudadana con una inversión de 126.471,52 euros, que incluye la instalación de 20 cámaras de videovigilancia en los accesos y puntos estratégicos del municipio, la posible incorporación de un cuarto agente de la Policía Local y la adquisición de una pick-up para mejorar los medios de los agentes. El objetivo es prevenir y reducir los robos, tanto en el casco urbano como en las viviendas diseminadas del término municipal.

Una calle de la Font de la Figuera. / PERALES IBORRA

El alcalde de la Font de la Figuera, Elio Cabanes, ha explicado que el ayuntamiento "ha decidido reforzar la seguridad después de detectar un incremento de robos en estos últimos meses, sobre todo en casas de campo". Cabanes ha destacado que el plan se está ejecutando gracias a la captación de financiación externa. "Todas estas actuaciones se financian mediante ayudas de la Diputació de València, por lo que no suponen ni un euro de coste para los ciudadanos. Nuestro compromiso es aprovechar las oportunidades de financiación para seguir mejorando los servicios municipales sin incrementar la carga económica sobre los vecinos", ha afirmado.

Cabanes ha agregado que el ayuntamiento dará "un paso de gigante en cuanto a videovigilancia". De hecho, se van a instalar 20 cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV). El proyecto contempla 14 cámaras en las entradas al casco urbano a través del actual bypass, correspondiente a la antigua carretera nacional, y otras seis cámaras distribuidas en cuatro puntos estratégicos del municipio. La actuación saldrá a licitación por 48.006,75 euros y se financiará íntegramente mediante el Plan Obert d'Inversions de la Diputació de València. Estas se suman a las seis cámaras que se instalaron el pasado año en el polígono industrial Sant Cristòfol. La inversión ascendió a 23.595 euros, financiados mediante una subvención del Ivace, y permite controlar todas las entradas y salidas de esta área industrial.

El consistorio también ampliará la flota de la Policía Local con la adquisición de una pick-up, cuya licitación asciende a 54.869,77 euros y que se encuentra en la fase final del proceso. El vehículo permitirá a los agentes acceder con mayor facilidad a caminos rurales y a cualquier punto del término, reforzando su capacidad de respuesta. La compra se financiará mediante las subvenciones directas para la prevención de catástrofes naturales de la Diputació de València.

Incorporación cuarto policía local

El plan se completará con la incorporación de un cuarto agente de la Policía Local, una medida en la que ya trabaja el ayuntamiento para ampliar la cobertura de los turnos nocturnos y reforzar el servicio durante las fiestas patronales. El consistorio está ultimando el procedimiento para su contratación y la búsqueda del nuevo efectivo, explican fuentes municipales.

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Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento de la Font de la Figuera pretende incrementar la capacidad de prevención, facilitar el seguimiento de vehículos sospechosos y reforzar la coordinación con la Guardia Civil durante las investigaciones, al tiempo que aumenta la presencia policial en las calles como elemento disuasorio. "Queremos que nuestros vecinos vivan con la tranquilidad de saber que su ayuntamiento está invirtiendo en seguridad y aprovechando todas las ayudas disponibles para hacerlo. Nuestro objetivo es seguir reduciendo los robos y que la Font de la Figuera continúe siendo un municipio seguro para vivir", ha finalizado Cabanes.