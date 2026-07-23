Javier Pinilla, primer fichaje del Eset Ontinet de Carles Bonet
El Ontinyent Club de Bàsquet ha anunciado también la renovación de Adrià Vilagran
Javier Pinilla Nuñez (Almendralejo, 2005) se incorpora al Eset Ontinet de Carles Bonet para ocupar las posiciones exteriores, y es que el joven puede jugar tanto de base como escolta. Pinilla empezó en el baloncesto en el Unión Baloncesto de Almendralejo, para después pasar por el Unicaja Málaga y el Club Cáceres Patrimonio de la Humanidad donde llegó a debutar en la liga LEB Oro (Segunda FEB). El extremeño ha formado parte también del San Pablo Burgos y de Bosco Mérida, donde disputó la reciente temporada.
El nuevo fichaje del primer equipo masculino del Ontinyent Club de Bàsquet ha declarado que “estoy muy feliz y muy ilusionado por iniciar esta nueva etapa en Ontinyent. Desde el primer momento he sentido el apoyo del club y llego con muchísimas ganas de aportar trabajo y compromiso y de continuar creciendo. Estoy deseando conocer a mis compañeros, descubrir la ciudad, empezar a entrenar y dar el máximo para que la afición disfrute”, ha manifestado Javier Pinilla.
Por otro lado, el club también ha confirmado la renovación de Adrià Vilagran. El ala-pívot, natural de Girona, firmará su segunda temporada con el Eset Ontinet. “Adrià ha demostrado tener una gran proyección. Estamos seguros de que esta temporada continuará creciendo”, declaran desde el club.
Con estos anuncios, el Eset Ontinet ya ha confirmado el nombre de cuatro jugadores: Iker Barbero, Ramón Mas, Javier Pinilla i Adrià Vilagran. En cuanto al Eset Ontinet femenino, el club ha confirmado las renovaciones de Anna Piera y Maria Fenollosa y la vuelta de Maria Salvador.
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