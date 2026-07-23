Javier Pinilla, primer fichaje del Eset Ontinet de Carles Bonet

Javier Pinilla Nuñez (Almendralejo, 2005) se incorpora al Eset Ontinet de Carles Bonet para ocupar las posiciones exteriores, y es que el joven puede jugar tanto de base como escolta. Pinilla empezó en el baloncesto en el Unión Baloncesto de Almendralejo, para después pasar por el Unicaja Málaga y el Club Cáceres Patrimonio de la Humanidad donde llegó a debutar en la liga LEB Oro (Segunda FEB). El extremeño ha formado parte también del San Pablo Burgos y de Bosco Mérida, donde disputó la reciente temporada.

El nuevo fichaje del primer equipo masculino del Ontinyent Club de Bàsquet ha declarado que “estoy muy feliz y muy ilusionado por iniciar esta nueva etapa en Ontinyent. Desde el primer momento he sentido el apoyo del club y llego con muchísimas ganas de aportar trabajo y compromiso y de continuar creciendo. Estoy deseando conocer a mis compañeros, descubrir la ciudad, empezar a entrenar y dar el máximo para que la afición disfrute”, ha manifestado Javier Pinilla.

Adrià Vilagran ha renovado con el Eset Ontinet. / Ontinyent CB

Por otro lado, el club también ha confirmado la renovación de Adrià Vilagran. El ala-pívot, natural de Girona, firmará su segunda temporada con el Eset Ontinet. “Adrià ha demostrado tener una gran proyección. Estamos seguros de que esta temporada continuará creciendo”, declaran desde el club.

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Con estos anuncios, el Eset Ontinet ya ha confirmado el nombre de cuatro jugadores: Iker Barbero, Ramón Mas, Javier Pinilla i Adrià Vilagran. En cuanto al Eset Ontinet femenino, el club ha confirmado las renovaciones de Anna Piera y Maria Fenollosa y la vuelta de Maria Salvador.