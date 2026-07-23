La lista de espera para operarse se dispara en el área de salud Xàtiva-Ontinyent: 20 días más de demora que hace un año

La lista de espera de los pacientes que aguardan una intervención quirúrgica en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent se ha elevado en más de 20 días en un año y en junio de 2026 se sitúa en 89 días, un 29% más que en el mismo mes de 2025. Hace seis meses, en diciembre de 2025, el tiempo de espera era de diez días menos que ahora, según los datos del balance de las listas de espera publicado esta semana por la Conselleria de Sanidad.

Los pacientes que están a la espera de pasar por el quirófano para ser operados también han aumentado, llegando a las 2.896 personas en el conjunto de los dos hospitales del departamento (el Lluís Alcanyís de Xàtiva y el hospital general de Ontinyent). Son 311 más que en diciembre de 2025 y 684 más que hace un año. A nivel autonómico se registra el peor dato de la legislatura, con un total de 78.306 valencianos en lista de espera quirúrgica, 5.602 más (+7%) que al inicio de la legislatura, que comenzó con 72.704 pacientes esperando una cirugía.

Entrada del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. / Perales Iborra

El hospital de Xàtiva, centro sanitario de referencia en el departamento de salud, es el que concentra mayor actividad y, con ello, el que más tiempo de espera y más pacientes en lista hay. En el Lluís Alcanyís, la espera para una cirugía se ha elevado en junio de 2026 a los 97 días (8 días más que en diciembre pasado y 22 días más que hace un año). Los pacientes en lista crecen hasta los 2.346 (287 más que en diciembre pasado y 468 más que hace un año). Por su parte, en el hospital de Ontinyent, el tiempo de espera medio es menor, de dos meses (60 días), aunque el incremento respecto a los balances inmediatos anteriores es mayor, ya que la demora ha crecido en 15 días respecto a diciembre pasado y 22 días respecto a hace un año. Los pacientes en lista se han elevado hasta los 550, 24 más que hace seis meses y son 216 más que los que esperaban una operación hace un año.

Las intervenciones quirúrgicas de cirugía ortopédica y traumatología son las que concentran mayor tiempo de espera en el hospital Lluís Alcanyís, donde los 879 pacientes (también representan el número más elevado entre todas las especialidades) aguardan una media de 141 días (casi 5 meses). La especialidad con menos demora es la de otorrinolaringología, en la que los 138 pacientes en lista tardan unos dos meses en ser operados. Las cirugías generales tardan una media de 108 días en el hospital de Xàtiva; las de ginecología, 68 días; las de oftalmología, 55 días; y las de urología, 67 días.

Casi 6 meses de espera para una artroscopia

La artroscopia, técnica quirúrgica poco invasiva y que permite diagnosticar y tratar problemas en las articulaciones, es la patología que más retraso lleva en el Lluís Alcanyís, con 169 días de espera para los 120 pacientes que aguardan esta intervención; mientras que las operaciones de cataratas son las que más pacientes en lista concentran, con 327 personas ansiando pasar por el quirófano, con una espera media de 45 días. Por contra, las intervenciones para extirpar un quiste en el glúteo son las que menos pacientes y menos tiempo de espera registran en Xàtiva, con 23 personas y 21 días de demora. Las intervenciones de esta patología son las que acumulan más retraso en Ontinyent, donde la cirugía del quiste pilonidal se demora en 95 días, aunque con menos pacientes en lista, 16. Las que menos tiempo de espera registran en el sanatorio ontinyentí son las de cataratas, con menos de un mes (29 días)en lista para ser operado, aunque hay 46 personas aguardando esta intervención. Las operaciones con más pacientes en espera son las de hernia inguinal, con 185 en lista y un tiempo de espera medio de 47 días.

En el hospital de Xàtiva, las cirugías para una prótesis de rodilla tardan 105 días, 25 días más que las de prótesis de cadera, mientras que en las de hernia inguinal se aguardan 35 días. Para las operaciones de la vesícula se espera más de 3 meses (93 días); para los juanetes, 45 días; la extirpación de amígdalas tarda 47 días; la hipertrofia benigna de próstata, 46 días; y la intervención en el túnel carpiano, 35 días.

El nuevo hospital de Ontinyent, en una imagen reciente. / Perales Iborra

En el hospital de Ontinyent, las operaciones para extirpar las amígdalas registran una lista de espera de 79 días, pero solo 10 pacientes; las intervenciones quirúrgicas para una prótesis de cadera tardan 56 días y las de rodilla 42 días; para una artroscopia hay que esperar una media de dos meses; para extirpar la vesícula, 44 días; para los juanetes, 47 días; y para el túnel carpiano, 43 días.

Noticias relacionadas

Más de 200 personas en lista para una cirugía general

En cuanto a las especialidades, las de ginecología-obstetricia lideran el mayor tiempo de espera en el hospital general de Ontinyent, con 74 días, seguidas de las de urología, con 73 días, mientras que en oftalmología es donde menos se tarda en ser intervenido, 39 días. Las intervenciones de cirugía general tardan poco más de dos meses (64 días), aunque hay 206 pacientes aguardando a pasar por el quirófano, las de otorrinolaringología, 55 días; y las cirugías de traumatología, 57 días.