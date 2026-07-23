Medio centenar de escritores y escritoras de l'Alcoià, el Comtat y la Costera rechazan que se elimine el nombre de Isabel-Clara Simó del IES de l'Alcúdia de Crespins

Cerca de medio centenar de escritoras y escritores de l'Alcoià, El Comtat, la Costera y la Canal de Navarrés han suscrito un manifiesto común en defensa del nombre del IES Isabel-Clara Simó de l'Alcúdia de Crespins, después de conocerse la intención del Ayuntamiento de esta localidad, gobernado por el PP de Javier Sicluna, de borrar la actual denominación del centro educativo, dedicada a la autora alcoiana fallecida en 2020.

El documento, fechado el 22 de julio de 2026, expresa el rechazo de los firmantes a una iniciativa que consideran injustificada y reclama al consistorio que reconsidere su posición y mantenga el nombre que el instituto ostenta desde hace seis años, cuando fue creado oficialmente como centro autónomo.

Los autores recuerdan que la denominación actual fue aprobada a propuesta del Consell Escolar Municipal y con el respaldo del propio Consell Escolar del instituto, mediante un decreto de la Generalitat Valenciana en tiempos del Botànic.

Un reconocimiento a la trayectoria de Isabel-Clara Simó

En el manifiesto, los escritores y escritoras destacan que Isabel-Clara Simó representa "la cultura, la lengua, el feminismo, la educación, la igualdad, las letras y el pensamiento libre", valores que, a su juicio, deben seguir vinculados a un centro educativo.

Asimismo, ponen en valor la trayectoria de la escritora alcoiana, de quien recuerdan que fue profesora de instituto, dirigió la revista Canigó, publicó más de 70 libros y escribió más de 1.000 artículos periodísticos, además de convertirse en una de las autoras más leídas en valenciano por varias generaciones de estudiantes.

El manifiesto también enumera algunos de los reconocimientos recibidos por la autora, entre ellos el Premi Sant Jordi de Novel·la, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o el Premi Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, además de recordar que numerosas calles y espacios públicos llevan su nombre.

"Cambiar el nombre supone borrar un reconocimiento"

Los firmantes sostienen que modificar ahora la denominación del instituto supondría "borrar un reconocimiento plenamente merecido" y enviar "un mensaje preocupante sobre el valor que la sociedad concede a las personas que han contribuido al patrimonio cultural valenciano".

"No se trata de oponer un nombre a otro, sino de preservar un legado que ya forma parte de la historia del centro y de nuestras comarcas", recoge el texto.

En este sentido, defienden que mantener el nombre del instituto es también una forma de proteger la memoria de una autora que dedicó su vida a la literatura, la enseñanza y la difusión de la lengua.

El manifiesto concluye solicitando al Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins que retire la iniciativa y mantenga la denominación del IES Isabel-Clara Simó, al considerar que se ha convertido en un referente para las generaciones presentes y futuras.

Entre los firmantes figuran nombres destacados del panorama literario y artístico valenciano como Carles Cortés, Mercè Climent, Silvestre Vilaplana, Natàlia Gisbert, Francesc Gisbert, Jordi Raül Verdú, Pura Peris, Imma López-Pavia, Feliu Ventura, Josep Maria Balbastre, Joan Tomàs, Paco Belda, Maria Josep Juan, Francesc Xavier Ferrero o Xavier Aliaga, entre otros.

El PP de l'Alcúdia de Crespins ha aseguardo que la escritora alcoiana "no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre", justificando la retirada de su nombre del IES porque "su defensa de los llamados Paisos Cataláns (sic) divide a nuestros vecinos". Los populares han impulsado una consulta ciudadana para darle nueva denominación al centro que Compromís ha llevado a la Agencia de Protección de Datos al considerar que vulnera la normativa. La votación, además, no permite mantener el actual nombre del centro docente. El cambio de nombre debería pasar por el Consell Escolar del instituto y ser ratificado por la Conselleria de Educación.

Movilización en Alcoi

Como ha publicado este diario este jueves, además de esta iniciativa de los escritores y escritoras, en Alcoi también se están movilizando contra la decisión del Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins. Compromís ha anunciado que rechazará desde el Ayuntamiento alcoiano este intento de los populares de eliminar el nombre de Isabel-Clara Simó del instituto de l’Alcúdia de Crespins. Y se ha puesto en marcha una recogida de firmas en contra de la decisión.

Esta decisión ha levantado ampollas en Alcoi. Su vicealcalde y líder de Compromís, Àlex Cerradelo, ha explicado que “desde Alcoi no podemos mirar hacia otro lado mientras se ataca a una de las personas que mejor han proyectado el nombre de nuestra ciudad”.

Por ello, Compromís presentará en el próximo pleno una moción para condenar el intento del Partido Popular de l'Alcúdia de Crespins de retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del instituto público de este municipio. Según Cerradelo, esta decisión del PP es “un ataque injustificado contra la memoria y el legado de una de las figuras más destacadas de la cultura valenciana”.

Desde Compromís advierten de que "esta postura va en contra del nombre que fue aprobado democráticamente por el Consejo Escolar del centro y por el Consejo Escolar Municipal. Esta propuesta fue ratificada por la Conselleria de Educación en 2020 y, de hecho, en el propio decreto de creación del centro se especifica que es la Conselleria de Educación la competente para modificar la denominación del instituto. Por lo tanto, la propuesta impulsada por el alcalde de esta localidad de La Costera tendría que contar con el visto bueno del gobierno autonómico, también del PP".

Cerradelo critica que “el PP ha decidido convertir a Isabel-Clara Simó en un objetivo de su guerra ideológica. No soportan que fuera una mujer libre, una intelectual comprometida y una de las escritoras más importantes que ha dado nuestra cultura”. Y añade que “mientras desde Compromís hemos conseguido dar un espacio público en Alcoi para la escritora, con la nueva Plaça Isabel-Clara Simó, el PP intenta borrar su nombre”.

Es por eso que la moción de Compromís rechaza explícitamente esta decisión, insta el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins a paralizar el proceso de cambio de nombre y pide a la Conselleria de Educación que impida cualquier modificación que suponga retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del centro. Esta medida se suma a otras iniciativas que se están impulsando desde la sociedad civil, como una recogida de firmas por parte del sector cultural y escritoras y escritores valencianos.