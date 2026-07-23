Ontinyent amplía la programación de ‘La Gran’ con más música, gastronomía y actividades familiares durante los Moros i Cristians

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este miércoles la programación de la segunda edición de ‘La Gran’, el espacio que volverá a convertir el Museo del Tèxtil en uno de los principales puntos de encuentro durante las fiestas de Moros i Cristians. La propuesta, organizada conjuntamente por el consistorio, la Societat de Festers y el restaurante NAC, amplía este año tanto los días de apertura como la programación cultural, musical, gastronómica y familiar.

La concejala de Fiestas, Àngels Muñoz, explica que el objetivo es consolidar un espacio "para festeros y no festeros, visitantes, familias y niños", después del éxito cosechado en su primera edición. Así, el Museo del Tèxtil permanecerá abierto del 11 al 24 de agosto, con horario ininterrumpido de 11:00 a 01:00 horas, acogiendo durante dos semanas una amplia programación de actividades.

Entre las principales novedades destaca una nueva exposición sobre Democràcia Studio, autores del cartel de las Fiestas de Moros i Cristians 2026, que complementará la muestra inaugurada el pasado año, además de una programación musical diaria. La inauguración tendrá lugar el 11 de agosto, con un acto institucional al mediodía seguido de las actuaciones de Hi-Trick, Asesinos de la Rumba y Borja Sax. Durante los días posteriores pasarán por el escenario artistas como Iván Lein, Rubén Teruel, Limbotec, Soulo Mónix, Baluz Band, Dani Nel·lo Organ Trio o la charanga El Dólar, encargada de cerrar la programación.

La programación familiar volverá a tener un papel destacado. Tras la buena acogida del año pasado, el gran tobogán acuático ampliará su funcionamiento a dos jornadas, sábado y domingo, y se incorporarán otros dos toboganes hinchables en la parte inferior del museo. Además, el recinto contará durante todos los días con una ludoteca equipada con más de quince juegos gigantes de madera para niños y familias.

En el ámbito gastronómico, el grupo NAC volverá a ofrecer una propuesta especialmente diseñada para La Gran. El responsable del grupo de restauración, Héctor Francés, explicaba que este año la oferta se ha dividido en dos líneas diferenciadas: Por un lado, la denominada “Barra Brava”, con aperitivos y propuestas de pequeño formato, pensadas para disfrutar de manera informal durante la jornada. Por otro lado, una oferta con elaboraciones de show cooking que incorporará algunos de los platos más representativos de la propuesta gastronómica de NAC, como el arroz y la fideuà, así como una selección de productos preparados a la brasa, incluyendo marisco.

Un "punto de inflexión"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destaca que la primera edición de La Gran supuso "un punto de inflexión" para las fiestas y aseguró que este año se ha apostado por ampliar una fórmula que ya demostró su éxito. Según explica, el objetivo es que Ontinyent siga siendo un referente de ocio durante las fiestas con una programación dirigida tanto a vecinos como a visitantes.

Rodríguez incidió en que la intención del Ayuntamiento es complementar la programación festiva organizada por la Societat de Festers, ofreciendo propuestas para todos los públicos. En este sentido, puso en valor la colaboración entre ambas entidades, así como el trabajo desarrollado por la Concejalía de Fiestas para consolidar un espacio que combina música en directo, gastronomía, actividades infantiles y exposiciones.

El alcalde concluyó invitando a vecinos y visitantes a acercarse al Museo del Tèxtil durante las fiestas para disfrutar de una programación pensada para todas las edades y que busca reforzar el carácter abierto e inclusivo de las celebraciones de Moros y Cristianos de Ontinyent.

Por su parte, el presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, ha destacado especialmente el carácter familiar y transversal de la propuesta, con “una oferta muy variada para toda la familia”, y ha afirmado que “hacía mucho de tiempo que Ontinyent estaba pidiendo un punto o unos actos que fueran para festeros y no festeros”. En este sentido, considera que “el año pasado dimos en la clave” y que hay que continuar trabajando en esta línea para consolidar La Gran como un referente del ocio durante los días de Fiestas.