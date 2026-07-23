Ontinyent creará una oficina para mediar entre propietarios e inquilinos y aumentar la oferta de alquiler

El Ayuntamiento de Ontinyent pondrá en marcha el próximo 1 de octubre una oficina de mediación destinada a resolver conflictos entre propietarios e inquilinos con el objetivo de favorecer el alquiler de viviendas y aumentar la oferta disponible en la ciudad. La iniciativa se desarrollará en colaboración con el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y forma parte del Plan Integral de Vivienda de Ontinyent 2026-2030.

El nuevo servicio pretende ofrecer una vía de diálogo para solucionar discrepancias antes de que lleguen a los tribunales, reforzando la seguridad jurídica tanto para propietarios como para arrendatarios.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha mantenido una reunión de trabajo con el nuevo delegado del Colegio de Abogados en Ontinyent, Francisco Ferre, y con la coordinadora del Centro de Mediación del ICAV, Anna Mir, para avanzar en la puesta en marcha de esta oficina.

Rodríguez ha destacado que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha señalado que el consistorio trabaja en una estrategia integral para mejorar el acceso a la vivienda.

"Queremos dar más seguridad a los propietarios que tienen viviendas vacías y pueden mostrar reticencias a alquilarlas, al tiempo que ofrecemos a los inquilinos una herramienta para resolver posibles conflictos mediante el diálogo", ha explicado. Jorge Rodríguez

Un servicio más allá de los conflictos por el alquiler

Aunque la oficina centrará buena parte de su actividad en la mediación entre propietarios e inquilinos, también atenderá conflictos en otros ámbitos como el civil, mercantil, familiar, comunitario, escolar, penal o administrativo.

El servicio tendrá su sede en la delegación del Colegio de Abogados de Ontinyent y será gratuito para la ciudadanía gracias a la subvención municipal.

La creación de esta oficina irá acompañada de una nueva línea de ayudas municipales destinada a subvencionar parte del coste de los seguros de impago del alquiler.

Estas pólizas pueden cubrir hasta 12 meses de rentas impagadas, además de ofrecer defensa jurídica, protección frente a determinados actos vandálicos y servicios como la limpieza de la vivienda o el cambio de cerraduras.

El Ayuntamiento estudia financiar parte de estos seguros para ofrecer mayores garantías a los propietarios e incentivar que más viviendas vacías salgan al mercado del alquiler.

Un convenio con el Colegio de Abogados

El delegado del ICAV en Ontinyent, Francisco Ferre, ha agradecido la iniciativa del Ayuntamiento y ha explicado que ambas instituciones trabajan en la firma de un convenio de colaboración que permitirá poner en marcha el servicio durante el último trimestre del año.

Ferre ha destacado que el Centro de Mediación del ICAV está integrado por profesionales especializados en la gestión de conflictos y ha subrayado que la mediación constituye una alternativa eficaz al proceso judicial, facilitando a la ciudadanía la defensa de sus derechos de forma ágil y gratuita.