Los siete pecados capitales de la Fira d'Agost de Xàtiva: así es el libro oficial de la edición de 2026

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado este jueves por la tarde el libro oficial de la Fira d’Agost 2026, una obra coral que este año propone un recorrido original por la historia, la esencia y la evolución de la fiesta a través de los siete pecados capitales, convertidos en un recurso literario para reflexionar sobre la identidad colectiva y la forma de vivir la Fira.

La publicación ha sido posible gracias al trabajo de un Consejo de Redacción integrado por Miquel Mollà, Toni Martínez, Filibert Pons y Paco Enguix, encargados de dar coherencia a la publicación.

El hilo conductor de esta edición invita al lector a descubrir la Fira desde la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza, no desde una perspectiva moral, sino como metáforas de las emociones, las vivencias y las contradicciones que han acompañado a la fiesta a lo largo del tiempo. La propuesta confronta también el pasado y el presente, ofreciendo una mirada crítica pero también de celebración sobre una tradición que ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

La Reina de la Fira y su corte de honor, con el libro. / A.X.

El libro cuenta con los textos de Miquel Alberola, Guillem Alborch, Xavi Aliaga, Elies Barberà, Pablo Camarasa, Neus Castellano, Ximo Cerdà, Begonya Chorques, Ximo Corts, Toni Cucarella, Agustí Garzó, Cristina Grau, Imma López, Toni Martínez, Melisa Messeguer, Daniel P. Grau, Josep Sanchis y Vicent Soriano, que aportan visiones diversas sobre la Fira desde la literatura, la historia, el periodismo y la cultura.

La cubierta reproduce uno de los carteles anunciadores de la Fira, obra de Daniel Nebot, mientras que las imágenes han corrido a cargo de Estudio Federico y Paco Enguix & IA. El diseño y la maquetación son obra de Miquel Mollà y Paper Plegat SL, con corrección de Filiberto Pons y coordinación de Toni Martínez Mollà.

Metáfora creativa

«La edición de este año es especialmente original porque propone un recorrido por la Fira a través de los siete pecados capitales. Es una metáfora inteligente y creativa que nos permite entender que la Fira es una expresión de la condición humana, con todas sus emociones, contradicciones y vivencias», ha expresado la concejala de Cultura Festiva, María Beltrán, quien ha remarcado que «el Libro de la Fira es mucho más que una publicación conmemorativa. Es una forma de conservar la memoria de nuestra fiesta y, al mismo tiempo, de redescubrirla desde nuevas miradas que nos invitan a reflexionar sobre lo que somos como ciudad». Beltrán ha agradecido el trabajo de Antoni Martínez y de todo el equipo que ha hecho posible el libro, y ha destacado que «desde el Ayuntamiento seguimos apostando por un libro que no solo documente la Fira, sino que también la interprete, la ponga en valor y contribuya a mantener vivo uno de los principales símbolos de identidad de Xàtiva».

El libro estará a la venta a partir del próximo lunes en la Librería La Costera, la Librería Xàtiva y el Quiosquet de l'Estació, además de estar disponible durante los días de feria en el stand situado junto a la Oficina de Turismo. El precio será de 15 euros.