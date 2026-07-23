El PSPV de Ontinyent cuestiona el alcance del nuevo modelo de ayudas a placas solares

El PSPV de Ontinyent ha criticado este jueves que el nuevo modelo de ayudas a la instalación de placas solares en Ontinyent "reduce el alcance de los incentivos al autoconsumo". "El gobierno de Ontinyent justificó la eliminación de las bonificaciones del IBI para la instalación de placas fotovoltaicas asegurando que serían sustituidas por un sistema de subvenciones más equitativo y eficiente. Sin embargo, los primeros datos disponibles ponen en duda que ese cambio haya servido para ampliar el acceso a los incentivos al autoconsumo", afirman los socialistas.

Desde la formación señalan que el anterior sistema de bonificaciones fiscales llegó a beneficiar a 135 particulares, comercios y empresas que apostaron por la energía solar. En cambio, el nuevo modelo ha concedido 44 ayudas en la segunda convocatoria de 2025.

"Conviene contextualizar estas cifras. Las 44 ayudas corresponden a la segunda convocatoria del programa, ya que la primera obtuvo unos resultados todavía más discretos. De hecho, en 2024 únicamente se concedieron 6 ayudas, por un importe total de 5.400 euros, frente a los 145 expedientes y 53.837 euros concedidos en 2023, lo que supuso una reducción superior al 90 % tanto en el número de beneficiarios como en la cuantía destinada a estas ayudas", inciden los socialistas.

En esta segunda convocatoria de 2025 se han concedido 44 subvenciones, con una dotación cercana a los 25.000 euros, aproximadamente la mitad del presupuesto previsto, lo que, a juicio del PSPV, "demuestra que todavía existe margen para reforzar una línea de ayudas que en ejercicios anteriores tuvo un mayor alcance".

Instrumentso distintos

"Es cierto que las bonificaciones fiscales y las subvenciones son instrumentos distintos y que las cifras no son estrictamente comparables, ya que las bonificaciones se acumulaban durante varios ejercicios mientras que las 44 ayudas corresponden a una única convocatoria. Pero precisamente por ello resulta legítimo preguntarse si el nuevo modelo está cumpliendo el objetivo con el que se justificó el cambio: llegar a más personas e impulsar el autoconsumo", mantienen en un comunicado.

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"Si la finalidad era ampliar los incentivos y acelerar la transición energética, los primeros resultados no permiten afirmar que ese objetivo se haya conseguido. Al contrario, todo apunta a que se ha eliminado una herramienta que había demostrado su capacidad para fomentar el autoconsumo sin que el sistema que la ha sustituido haya acreditado, al menos por el momento, una eficacia equivalente", concluye la formación, que solicita una evaluación pública de los resultados del nuevo sistema de ayudas y que se estudie recuperar o complementar las bonificaciones fiscales si estas permiten incrementar el número de beneficiarios.