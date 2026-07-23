La residencia de Bocairent completa la climatización de las habitaciones

La residencia de Bocairent estrena climatización. Este es el primer verano en el que la residencia de la tercera edad Sagrado Corazón de Bocairent cuenta con todas las habitaciones climatizadas. Hasta el año pasado, el edificio solo tenía instalación de aire en los espacios comunes del edificio y en las habitaciones de la segunda planta. En 2025 se llevó a cabo una actuación en diez habitaciones de la primera planta y este año se ha intervenido en las otras diez de esta misma planta.

En consecuencia, el centro dispone ya de climatización completa en todos los espacios de uso diario de los residentes. Un hito que se ha conseguido gracias a DecidimXBocairent, puesto que las dos fases de actuación en las habitaciones fueron propuestas ganadoras de la tercera y cuarta edición de los presupuestos participativos del ayuntamiento.

Para la regidora de Transparencia y Participación, Mar Sanchis, “es una satisfacción que las opciones elegidas por el vecindario se hagan realidad”. Tal como señala la concejala, “los presupuestos participativos de Bocairent han llevado a cabo todos los proyectos de todas las ediciones, de forma que no hablamos de una iniciativa publicitaria, sino de una posibilidad efectiva de decisión directa”.

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En este sentido, la concejala de Atención Social, Vanesa Doménech, destaca que “la decisión de la anualidad 2025-2026 fue climatizar tanto el aulario de infantil como las habitaciones restantes de la residencia, lo que demuestra la sensibilidad de nuestro vecindario en el bienestar de la infancia y de la tercera edad”. Además, la regidora explica que “el ayuntamiento ha trabajado los dos proyectos para que estuvieran a punto en la época de más calor, de forma que este es el primer verano que todas las personas residentes en el centro Sagrado Corazón pueden disponer de climatización en sus habitaciones”.