Sanidad destina más de 6 millones de euros a renovar equipamiento y modernizar las instalaciones del hospital de Xàtiva

El Hospital Universitario Lluís Alcanyís de Xàtiva está desenrollando un importante plan de renovación tecnológica y mejora de infraestructuras desde el pasado ejercicio que supera los 6,1 millones de euros entre adquisición de equipación sanitaria y obras de adecuación y modernización de espacios. En concreto, la inversión prevé más de 4,4 millones de euros destinados a nueva equipación clínica y más de 1,7 millones para actuaciones de mejora y adaptación de instalaciones hospitalarias.

Acceso al área de Urgencias del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. / Perales Iborra

De este modo, las actuaciones han permitido incorporar nuevos equipos de diagnóstico y apoyo asistencial en diferentes áreas del hospital. En concreto, los servicios de Medicina Interna, Traumatología, Rehabilitación, Radiología y Ginecología cuentan ya con nuevos ecógrafos. Así mismo, se ha dotado de equipación de ecografía las áreas de Endocrinología, la Unidad del Dolor, Cardiología, Urgencias Generales y la Unidad de Corta Estancia. La inversión destinada a estos equipos supera los 725.000 euros, exponen desde la conselleria, que destaca también el nuevo equipo de función pulmonar con cabina pletismográfica, un láser CO₂ para quirófanos y un sistema de monitorización de pacientes para las plantas de Medicina Interna, con un presupuesto de más de 335.000 euros. El hospital de Xàtiva ha adquirido un nuevo mamógrafo de última generación que permitirá mejorar la calidad diagnóstica y agilizar los tiempos de respuesta para las mamografías de ámbito hospitalario.

Así mismo, el nuevo sistema dinámico de adquisición para la compra pública permitirá incorporar durante los próximos meses nuevo equipamiento por valor de 1,3 millones de euros. Entre las actuaciones previstas destaca la renovación integral de las televisiones de las habitaciones, que pasarán a disponer de monitores Smart TV para mejorar la estancia hospitalaria de los pacientes.

En paralelo, el hospital Lluís Alcanyís continúa avanzando en diferentes obras de adecuación y modernización de espacios que mejoran tanto la capacidad asistencial como el confort de pacientes y profesionales. Entre las actuaciones ya ejecutadas figuran la ampliación del área de ecografías de Radiología, con la creación de dos nuevas salas, y la renovación completa del sistema de climatización del área de Hemodiálisis.

Las obras previstas incluyen también la adaptación del hospital a la nueva normativa contraincendios, la renovación de paneles de aislamiento del bloque quirúrgico, la sustitución de equipos de producción de agua caliente sanitaria y actuaciones sobre ascensores, accesos a Urgencias, almacenes y sistemas de tratamiento de aire en habitaciones.

Atención Primaria Xàtiva

A estas inversiones hechas en el hospital Lluís Alcanyís, se suman las destinadas a mejorar las infraestructuras y la equipación de los centros de Atención Primaria de Xàtiva, con una inversión por parte de la Conselleria de Sanidad de más de 1,5 millones de euros. Desde 2025, se ha destinado cerca de medio millón de euros en infraestructuras de estos centros, así como más de un millón de euros a la renovación de la equipación de estos.

Con todas estas inversiones, la Conselleria de Sanidad "continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras y equipaciones para reforzar la calidad asistencial, mejorar la seguridad y ofrecer espacios más confortables tanto para pacientes como para profesionales".

Nuevo centro de salud La Murta

En cuanto a mejora de las infraestructuras en Xàtiva, la consellería ha hecho una modificación del proyecto de construcción del nuevo centro de salud La Murta (el futuro centro de salud Cecília Sanz) para aumentar un 43% la superficie asistencial respecto al proyecto inicial. De este modo, el nuevo centro tendrá con una superficie de casi 3.000 metros cuadrados ante los 1.974 metros cuadrados del proyecto inicial, lo cual permitirá un aumento de los recursos asistenciales. Para la puesta en marcha de este centro, el proyecto de ejecución del cual se encuentra en elaboración, está prevista una inversión de 7,5 millones de euros, que permitirá la construcción de un nuevo edificio de tres plantas, situado entre la avenida del Ferrocarril y la calle Ángel Lacaye. Este espacio acogerá las diferentes áreas asistenciales que incluirá Medicina de Familia, Enfermería, Extracciones y Tratamientos, Rehabilitación, Trabajo social, Unidad de Conductas Adictivas, Área Administrativa y servicios generales.

Unidad de Salud Mental Infantojuvenil más grande de la Comunitat

Entre las nuevas actuaciones en Xàtiva destaca, así mismo, la creación de una nueva Unidad de Salud Mental Infantojuvenil que se situará el Hospital Lluís Alcanyís, con una superficie de 575 metros cuadrados, lo cual la convertirá en la de mayor tamaño de la Comunitat Valenciana. Esta unidad, el proyecto de obra de la cual está previsto que se licite este año, sustituirá el actual y dispondrá de un presupuesto superior a 1,5 millones de euros.

Esta ampliación del espacio permitirá aumentar el número de profesionales de forma que la nueva unidad contará con dos psiquiatras en cuenta de uno, tres psicólogos clínicos en cuenta de dos, así como una enfermera, un trabajador social, un administrativo y un terapeuta ocupacional.