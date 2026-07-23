El XXII Festival Internacional de Música de Llutxent rinde homenaje a Montserrat Caballé con una gran Gala de Ópera y Zarzuela

El próximo sábado 25 de julio, el incomparable marco del Monasterio Corpus Christi de Llutxent acogerá uno de los acontecimientos musicales más destacados del verano en la Comunitat Valenciana: la Gran Gala de Ópera y Zarzuela –Homenaje a Montserrat Caballé, incluida dentro de la programación del XXII Festival Internacional de Música de Llutxent.

El concierto reunirá sobre el escenario a la soprano Montserrat M. Caballé, al tenor Javier Palacios y a la Orquesta de Cámara de Valencia, dirigida por el maestro Pere Molina González, quien continúa celebrando sus 25 años de trayectoria artística con una intensa gira nacional e internacional.

La velada será un recorrido por algunas de las páginas más brillantes del repertorio operístico y lírico universal. El público podrá disfrutar de célebres arias y dúos de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y otros grandes compositores que han marcado la historia de la ópera y la zarzuela.

Experiencia única

El homenaje nace con el propósito de reconocer la figura de Montserrat Caballé, una de las voces más importantes del panorama lírico internacional, cuya personalidad artística dejó una huella imborrable en varias generaciones de intérpretes y aficionados a la música.

La singular belleza del claustro renacentista del Monasterio Corpus Christi de Llutxent, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la Comunitat Valenciana, convertirá este concierto en una experiencia única donde patrimonio, historia y música se unirán en una misma noche.

La organización invita a todos los amantes de la música clásica y al público en general a disfrutar de este gran acontecimiento cultural.