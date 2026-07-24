Amics de la Costera denuncia como un "acto de censura" la retirada del nombre de Isabel-Clara Simó del IES de l'Alcúdia de Crespins

La Associació d'Amics de la Costera-Institut d'Estudis Comarcals ha mostrado su rechazo frontal a la intención del Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins de retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del instituto de educación secundaria de la localidad. La entidad considera que la medida trasciende el ámbito local y la enmarca en una "campaña continuada contra la cultura, el patrimonio lingüístico y la libertad de expresión" en la Comunitat Valenciana.

En un manifiesto hecho público este jueves, la asociación sostiene que el intento de cambiar la denominación del centro, que desde 2020 lleva el nombre de la escritora alcoyana, constituye un nuevo episodio de lo que define como un "acto de censura" dentro de una "operación de borrado cultural".

El colectivo critica que el gobierno municipal justifique la decisión alegando que las ideas de Isabel-Clara Simó "generan división" y que no era vecina de la localidad, argumentos que considera insuficientes para retirar el reconocimiento a una de las autoras valencianas más relevantes de las últimas décadas.

"Una de las grandes figuras de la literatura valenciana"

En el manifiesto, Amics de la Costera reivindica la trayectoria de Isabel-Clara Simó como docente, periodista, escritora y activista, destacando su compromiso con la lengua y la cultura valencianas.

La entidad recuerda que la autora de Alcoi dejó un legado de cerca de sesenta obras y recibió reconocimientos como la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Jaume Fuster o el Miquelet d'Honor.

Asimismo, subraya su vinculación con la comarca de la Costera. Recuerda que Simó consideraba el antiguo instituto Josep de Ribera de Xàtiva como "su instituto", al haberse examinado allí como alumna libre, además de participar en distintas actividades culturales organizadas en la comarca y presentar en ella varias de sus obras.

"Se pretende borrar referentes culturales"

La asociación sostiene que retirar el nombre de la escritora del IES supone un intento de eliminar de los centros educativos a figuras que representan la lengua y la cultura valencianas.

En este sentido, defiende que las administraciones públicas tienen la obligación de proteger y difundir el patrimonio cultural y considera que Isabel-Clara Simó, que además ejerció como profesora de Secundaria, constituye un referente para generaciones de estudiantes valencianos.

El manifiesto también alerta de una "ofensiva global" contra la lengua valenciana y denuncia la exclusión de autores del ámbito lingüístico valenciano del currículo de Bachillerato, así como los intentos de retirar referentes culturales de los espacios públicos.

Llamamiento a la sociedad y a las instituciones

Amics de la Costera hace un llamamiento a la ciudadanía y a las entidades culturales para que "expresen públicamente su apoyo a la permanencia del nombre del IES Isabel-Clara Simó".

Además, la entidad reclama a las instituciones valencianas que "protejan el patrimonio cultural y literario" y reivindica que el legado de la escritora continúe presente "en las aulas, en las calles y en la memoria colectiva".

"Isabel-Clara Simó no desaparece. Su legado, su voz y su obra son más fuertes que cualquier intento de hacerlos invisibles", concluye el manifiesto difundido por la asociación.