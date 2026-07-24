Bellús vive la festividad de Santa Ana entre tradición y devoción

Bellús está viviendo una de las celebraciones más entrañables de su calendario festivo con la festividad en honor a Santa Ana, patrona de los abuelos y símbolo de la transmisión de los valores familiares. Así pues, del 17 al 24 de este mes de julio, la localidad de la Vall d'Albaida ha celebrado la tradicional novena, mientras que los días 25 y 26 de julio es cuando se concentrarán los actos religiosos, culturales y festivos organizados por el consistorio municipal y las asociaciones locales.

Con todo, la programación arrancó con la Novena a Santa Ana, que tuvo lugar del 17 al 24 de julio todas las tardes a las ocho y media en la calle Santa Ana, invitando a vecinos y visitantes a participar en este tiempo de preparación espiritual. Este próximo sábado, 25 de julio, se celebrará la última novena.

Posteriormente, el público podrá disfrutar de la Mostra de Titelles Royal Circ, una propuesta pensada para todos los públicos. La jornada culminará a las 22:30 horas en la Plaça de l'Església con la II Mostra de Balls Tradicionals, organizada por el Grup de Danses El Repic de Bellús, un encuentro que reunirá a los grupos de danzas para poner en valor el folclore valenciano y las tradiciones populares del municipio.

El domingo 26 de julio, festividad de Santa Ana tendrá lugar a las ocho horas la solemne misa en honor a la patrona, seguida de la tradicional procesión por las calles de Bellús. Como broche final, el ayuntamiento ofrecerá un vino de honor, favoreciendo un espacio de convivencia entre vecinos y visitantes. Así mismo, cabe destacar que también se festejará el Día de los Abuelos, pues la festividad de Santa Ana y San Joaquín, celebrada cada 26 de julio, tiene un profundo significado para la tradición cristiana, ya que ambos son considerados los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Por este motivo, esta jornada se celebra como el Día de los Abuelos, un reconocimiento a la labor que desempeñan en la educación, el cuidado y la transmisión de valores entre generaciones.

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Con esta programación, Bellús volverá a combinar la devoción religiosa con la cultura popular, la música, el teatro y les Danses Tradicionals, manteniendo viva una celebración que pone en el centro a la familia, las raíces y el legado de quienes han transmitido la historia y las costumbres del pueblo de generación en generación.