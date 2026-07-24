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Bocairent refuerza la vigilancia para atajar vertidos incontrolados de residuos fuera de los puntos habilitados

El ayuntamiento pide la colaboración ciudadana para evitar estas conductas incívicas, que advierte que si se identifica a los autores, “son sancionables”

Residuos, trastos y enseres junto a unos contenedores en una zona diseminada de Bocairent.

Residuos, trastos y enseres junto a unos contenedores en una zona diseminada de Bocairent. / Ajuntament Bocairent

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Redacción Levante-EMV

Bocairent

El vertido de residuos en sitios no habilitados para ello o fuera de los contenedores, además de ser conductas incívicas y sancionables, ocasionan problemas de salubridad y mala imagen. Los ayuntamientos tratan de implantar medidas para atajar estas situaciones y piden la colaboración ciudadana para no contribuir a estas conductas. El Ayuntamiento de Bocairent ha reforzado la vigilancia policial para hacer frente a estas situaciones, después de advertir de conductas incívicas con el vertido de residuos, trastos y enseres en el acceso als Corrals y en Sant Antoni.

Acumulación de residuos, trastos y enseres junto a unos contenedores en una zona diseminada de Bocairent.

Acumulación de residuos, trastos y enseres junto a unos contenedores en una zona diseminada de Bocairent. / Ajuntament Bocairent

En una comunicación publicada a través de los perfiles de redes sociales municipales, el ayuntamiento ha apuntado el incremento de agentes policiales para combatir estas situaciones. Señalan que el refuerzo de la vigilancia se está llevando a cabo en “los puntos más sensibles” del municipio, especialmente en zonas diseminadas del pueblo, y advierten que estas conductas, “si se identifica al autor o autora, son sancionables”. El consistorio bocairentí también ha pedido la colaboración de los vecinos, señalando que “se necesita la máxima colaboración ciudadana para evitar estas situaciones”. Además, desde el gobierno local que preside Xavier Molina se están estudiando “alternativas, como ya se hizo en la Banyesa o el Pinar del Parat, para evitar estas situaciones y, al mismo tiempo, garantizar el servicio de recogida al vecindario de la zona”.

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El Ayuntamiento de Bocairent expone que “el verano es la época más complicada para la gestión de la recogida de residuos, especialmente en los puntos del diseminado”, que en verano aumentan la población, con más residentes en casas de campo y chalés. El consistorio pone de manifiesto la labor del ayuntamiento para “garantizar la máxima limpieza posible”, y ensalza el “esfuerzo” de la gran mayoría del vecindario por “hacerlo bien”, por depositar residuos y basura en los puntos correspondientes, pero también apunta estos buenos comportamientos “se encuentran, semana tras semana, con conductas incívicas”, y alude a los vertidos incontrolados en la zona dels Corrals y Sant Antoni. Afirman que “las zonas con contenedores no son vertederos. Por tanto, los trastos y otros restos se tienen que tratar a través del servicio de ecoparque con el que cuenta Bocairent. Si no se hace así y se depositan en los puntos de contenedores, se genera un perjuicio tanto para el vecindario de la zona, que sufre la degradación del entorno, como para el conjunto de la población, ya que hay que destinar recursos humanos y económicos extraordinarios”, para retirar estas basuras, exponen desde el ayuntamiento. Por ello, Bocairent refuerza la vigilancia para que no se produzcan estos comportamientos incívicos.

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