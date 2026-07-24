El campeón de España de ajedrez rápido se enfrentará a 40 jugadores en la Fira de Xàtiva

La Fira d'Agost de Xàtiva volverá a convertirse este verano en un escaparate del ajedrez de élite con la celebración de la III Gran Simultánea "La Ruta dels Borja", organizada por el Club Escacs Xàtiva. La cita tendrá lugar el próximo 14 de agosto, a las 10.00 horas, en el Reial de la Fira, donde el Gran Maestro Jaime Santos Latasa se enfrentará de manera simultánea a 40 jugadores.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, el evento se consolida como una de las actividades deportivas y culturales de la Fira, acercando el ajedrez de alto nivel al público y poniendo en valor la estrecha relación de Xàtiva con la historia de este deporte.

El protagonista de la simultánea será Jaime Santos Latasa, uno de los grandes referentes del ajedrez español. El jugador donostiarra, afincado en León, llega a Xàtiva en un excelente momento de forma después de clasificarse para la Copa del Mundo de la FIDE 2027, uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional.

Además, el pasado fin de semana se proclamó campeón del Magistral Ciudad de León por segunda vez, tras imponerse con claridad al Gran Maestro vietnamita Lê Quang Liêm, uno de los veinte mejores jugadores del mundo.

Un referente del ajedrez español

Gran Maestro Internacional desde 2018, Santos ha conquistado numerosos títulos a lo largo de su carrera. Fue campeón de España en todas las categorías inferiores, campeón de Europa de ajedrez rápido en 2022 y actualmente lidera el ranking absoluto de la Comunitat Valenciana.

Entre sus victorias destacan triunfos frente a figuras de primer nivel como Boris Gelfand, Teimour Radjabov, Arjun Erigaisi o Praggnanandhaa. Su trayectoria guarda además una curiosa anécdota: cuando tenía apenas nueve años derrotó a Magnus Carlsen durante una sesión de partidas simultáneas celebrada en León.

Xàtiva y el origen del ajedrez moderno

Más allá del aspecto competitivo, la simultánea pretende reivindicar el vínculo histórico de Xàtiva con el nacimiento del ajedrez moderno.

El Club Escacs Xàtiva recuerda que fue en la ciudad donde, en 1475, Francesc Vicent, maestro ajedrecista vinculado a la familia Borja, codificó las reglas del ajedrez tal y como se conocen en la actualidad, un legado que convierte a la capital de la Costera en un referente para los aficionados a este deporte.

Inscripciones abiertas

La simultánea contará con 40 participantes, que podrán enfrentarse al Gran Maestro durante la mañana del 14 de agosto. Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado por el Club Escacs Xàtiva.

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Desde la entidad organizadora han agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, así como el apoyo de patrocinadores, voluntarios y colaboradores que hacen posible una actividad que, edición tras edición, gana protagonismo dentro de la programación de la Fira d'Agost.