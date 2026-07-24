La Fira de Xàtiva tendrá un punto de atención sanitaria en la parte de Hacienda
La nueva caseta responde tanto a las exigencias del Plan de Autoprotección como a la necesidad de dar cobijo a los profesionales de guardia a la espera de posibles atenciones
La Fira d'Agost de Xàtiva contará este año con un punto de atención sanitaria fijo en el epicentro del recinto ferial. La concejala de Feria, Maria Beltrán, ha explicado que esta medida es una las obligaciones contenidas en el plan de autoprotección impulsado que también responde a la experiencia de ediciones anteriores.
Como en otros años, la ambulancia sanitaria continuará instalada la Baixada del Carme. Sin embargo, el año pasado el personal sanitario y de la ambulancia tenía que refugiarse en las dependencias de la Oficina de Turismo durante las horas de mayor sol, una circunstancia que ahora se pretende evitar con la habilitación de una caseta específica.
El nuevo puesto sanitario se ubicará en la parte de las oficinas de Hacienda, en la Avenida Selgas. "La normativa del plan de autoprotección ya obliga a disponer de un punto sanitario de estas características en el que podrá atenderse en condiciones a la gente que lo necesite", ha señalado Beltrán.
Organización del recinto
La distribución de la Fira mantendrá, en líneas generales, la estructura de años anteriores. En la primera parte de la Albereda se concentrarán las terrazas y la oferta de hostelería, mientras que el tramo siguiente, en el Real de la Fira, volverá a estar dedicado al mercado artesanal, con puestos de productos tradicionales como garrotes o abanicos.
A continuación se situarán las carpas comerciales, mientras que en la acera opuesta se instalarán los puestos de juguetes infantiles, seguidos nuevamente por espacios de hostelería y las atracciones.
Las entidades se trasladan para ganar sombra
Otra de las novedades será el cambio de ubicación de las carpas institucionales y de las entidades locales, que dejarán la Font del Lleó para instalarse en la zona de Canela y Clavo.
Según ha explicado María Beltrán, este traslado responde a una demanda de los propios participantes, que habían solicitado una ubicación con mejores condiciones cuando más aprietan el sol y las altas temperaturas.
Con estos cambios, el Ayuntamiento busca mejorar tanto la comodidad de expositores y visitantes como la respuesta ante posibles incidencias sanitarias durante los días de mayor afluencia de público en la Fira.
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