Ontibici se consolida con 19.000 trayectos durante el primer mes y medio desde su reactivación

“Ontibici” consolida su recuperación como alternativa de movilidad sostenible en Ontinyent con una respuesta ciudadana que ha superado las expectativas después de la reactivación del servicio a finales del pasado mes de mayo. En el primer mes y medio de funcionamiento, el servicio municipal de bicicletas eléctricas compartidas ha registrado 18.999 trayectos, con una media de más de 400 usos diarios, una cifra que supone multiplicar por cuatro el ritmo medio de utilización logrado durante el primer año de funcionamiento de la anterior etapa del servicio, entre mayo de 2021 y mayo de 2022.

Durante aquel primer año, el servicio Ontibici había acumulado cerca de 37.000 servicios, con una media aproximada de 100 usos diarios. Ahora, después de la interrupción del servicio a finales de 2025 y de su reactivación con una nueva empresa adjudicataria, la respuesta de la ciudadanía ha estado especialmente positiva, con un ritmo de utilización que permitirá superar ampliamente los datos de la anterior etapa si se mantiene la evolución actual, remarcan desde el ayuntamiento. La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, destacaba que “los datos nos confirman que la bicicleta eléctrica compartida tiene un papel cada vez más importante en la movilidad urbana de Ontinyent”. En este sentido, señalaba que “estamos muy satisfechos con la respuesta que está teniendo el servicio, porque en solo un mes y medio hemos logrado prácticamente 19.000 trayectos, con una media de usos diarios que multiplica por cuatro la que teníamos en el primer año de funcionamiento”.

La nueva etapa de Ontibici empezó a finales de mayo después del proceso de renovación integral impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent, una vez finalizada la anterior prestación del servicio. El nuevo sistema ha incorporado una flota renovada y una nueva plataforma tecnológica de gestión, con 57 bicicletas eléctricas activas y 10 unidades de reserva, así como 27 estaciones distribuidas por diferentes puntos de la ciudad. De este modo, se ha ampliado también la red disponible respecto a la etapa anterior, cuando el servicio contaba con 24 estaciones. Además de los cerca de 19.000 trayectos realizados, las bicicletas de Ontibici han acumulado durante este periodo 4.612 horas de uso y han recorrido un total de 35.244 kilómetros. Esto supone una media aproximada de 618 kilómetros recorridos por cada una de las 57 bicicletas activas.

La respuesta registrada en Ontinyent también destaca en comparación con otros sistemas de bicicletas eléctricas compartidas de ámbito municipal. Así, el servicio de Vitoria, que cuenta con una flota de 70 bicicletas eléctricas, acumuló durante sus primeros seis meses de funcionamiento 15.186 trayectos, 6.000 horas de uso y 64.000 kilómetros recorridos. Ontibici, con solo un mes y medio desde su reactivación, ya ha superado en número de trayectos esta cifra, con 18.999 usos, y ha logrado el 75% de las horas de uso registradas por el servicio de Vitoria durante sus primeros seis meses. La regidora apuntaba que “estamos hablando de un servicio que, con una flota de 57 bicicletas, ha conseguido en solo un mes y medio superar los trayectos que una ciudad como Vitoria registró durante sus primeros seis meses con 70 bicicletas”. “Pero más allá de las comparativas, lo que realmente nos importa es que las bicicletas se están utilizando y que cada vez más personas las incorporan como una opción habitual para sus desplazamientos”, añadía.

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Abonos

El servicio funciona todos los días entre las 06:00 y las 23:59 horas y permite a las personas usuarias localizar las bicicletas y las estaciones disponibles a través de la aplicación móvil, desbloquear las bicicletas con el teléfono y devolverlas en cualquiera de los puntos habilitados. El sistema combina estaciones de carga con estaciones virtuales de aparcamiento, y las personas interesadas pueden optar por un abono general anual de 15 euros o por un abono puntual de 5 euros con una validez de 30 días. El objetivo es facilitar el acceso al servicio tanto a las personas que utilizan habitualmente la bicicleta para moverse por Ontinyent como aquellas que quieren hacer un uso ocasional, señalan desde el consistorio.