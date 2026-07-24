Ontinyent adjudica por 192.000 euros las obras de mejora del Carrer de la Pilota que subvenciona la Diputació

El Ayuntamiento de Ontinyent ha procedido a la adjudicación por 192.192 euros a la empresa local Reycops Reformas y Construcciones SL de las obras de reforma del “Carrer de la Pilota”, nombre por el que se conoce en la calle de l'Altet de Sant Joan, en el barrio del Poble Nou. La actuación, con un plazo de ejecución previsto de 4 meses, cuenta con una subvención de 150.000 euros de la Diputació de València dentro del plan de trinquetes, un hecho que el regidor de Territorio, Óscar Borrell, destacaba como “clave” para poder hacer realidad la intervención “en un espacio único en Ontinyent, con una gran carga histórica y simbólica vinculada a la pilota valenciana”.

Borrell recordaba que en esta calle “desde los años 40 del siglo pasado han tenido lugar partidas de manera continuada y que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones”. El regidor ponía en valor “la tarea de la vicepresidenta 1ª de la Diputació, Natàlia Enguix, que siempre ha defendido este proyecto en València, frente a algunos que llegaron a poner en entredicho incluso que esta histórica calle existiera”.

La actuación plantea una reurbanización integral del espacio con el objetivo de revitalizarlo y reforzar su uso tanto como vía urbana como instalación deportiva tradicional. Entre las actuaciones previstas se encuentra la creación de una plataforma única sin barreras arquitectónicas, la renovación completa de los pavimentos con materiales de mayor calidad y durabilidad, así como la mejora de la accesibilidad y la continuidad de los recorridos peatonales. Además, se incluye la renovación de las redes subterráneas, con la sustitución de conducciones de saneamiento y agua potable, así como la mejora del drenaje. También se prevé la modernización del alumbrado público con tecnología led de alta eficiencia energética, que permitirá reducir el consumo y minimizar el impacto ambiental, incorporando sistemas inteligentes de regulación lumínica. Otro de los objetivos de la intervención es ampliar el espacio para el uso ciudadano, reducir el tráfico rodado, y eliminar elementos que dificultan el paso o la actividad deportiva.

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Borrell explicaba que “aquello que le da valor añadido a esta actuación es que además de todo esto, también facilitará la práctica de la pilota valenciana, eliminando desniveles e incorporando la señalización específica para las diferentes modalidades como les llargues o la galotxa. Vamos a hacer compatible la mejora urbana para el día a día con la preservación de esta tradición deportiva local, lo que sin duda es una muy buena noticia”, concluía Borrell.