Pacientes del hospital de Xàtiva se llevan ventiladores de casa para sobrellevar el calor en la sexta planta

Un año después de que pacientes de la sexta planta -la última- del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva denunciaran la deficiente climatización en las habitaciones de este piso, la problemática del calor se mantiene en estas fechas, según han confirmado pacientes ahora ingresados, que han tenido que recurrir a ventiladores propios para paliar las altas temperaturas que se registran en las dependencias, en plena ola de calor. Los usuarios explican que “el calor es insoportable”. Los abanicos son otros de los instrumentos aplicados por pacientes y familiares para combatir el “bochorno” de las habitaciones.

El hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Una mujer que ha estado ingresada durante una semana en esta sexta planta del hospital -acaba de recibir el alta- ha tenido que llevarse de casa un aparato de aire acondicionado para hacer soportable la estancia durante su ingreso.

El verano pasado, Raquel estuvo ingresada quince días en esta planta del Lluís Alcanyís y expuso los problemas derivados de las altas temperaturas que se soportaban en las habitaciones. Ella, como otros pacientes, tuvo que traerse un ventilador de casa para aliviar el calor. Raquel observó al ser ingresada que “la chica que compartía la habitación conmigo tenía un ventilador. Le pregunté y me dijo que la paciente que estaba antes que yo se había traído hasta un equipo de aire acondicionado portátil. Estamos ingresados todo el día en la habitación y se ve que, al ser la sexta planta, el frescor que llega es mínimo, si llega. Y así no se puede estar», advertía.

Ahora, Raquel explica que una vecina suya “ha estado una semana ingresada en la sexta planta y también ha tenido que llevarse un ventilador porque la situación sigue igual que el año pasado, el aire acondicionado no llega en condiciones a las habitaciones de esta planta y las personas ingresadas están llevando ventiladores para sofocar el calor. Ella se ha traído su propio ventilador, y en las otras habitaciones de la planta los pacientes han hecho lo mismo”, apunta.

Los problemas de confort térmico en la sexta planta del Lluís Alcanyís se repiten un año más, en un verano que está siendo especialmente caluroso y que en el territorio valenciano alcanza temperaturas de más de 40º C. La Agencia Estatal de Meteorología avisaba de que la jornada de este jueves era el peor día de esta nueva ola de calor, y la previsión en la capital de la Costera era de 41º C. A primeras horas de la tarde del jueves, la Aemet confirmaba que el termómetro ya había rebasado los 40º C en Xàtiva.

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Tres máquinas de aire acondicionado

A preguntas de este diario, la Conselleria de Sanidad remarca que el hospital de Xàtiva “no ha registrado ninguna queja de pacientes por altas temperaturas”. También señalan que el Lluís Alcanyís “cuenta con tres máquinas de aire acondicionado, con una potencia de 2400 kW y que suman dos millones de frigorías. En este momento todas las habitaciones registran temperaturas entre los 22,3 y los 25 grados, dependiendo de su orientación, pero todas en el rango de temperatura recomendado”, aseguran fuentes de la administración autonómica. La conselleria añade que “hace un par de días llegaron las piezas para la renovación de una de las baterías del intercambiador térmico de uno de los equipos, que ya se ha instalado y ha permitido incrementar la potencia de las máquinas”.