La Policía Local de Xàtiva salva la vida de una bebé de un año que dejó de respirar en el Centro Comercial Plaza Mayor

La rápida y eficaz actuación de la Policía Local de Xàtiva resultó decisiva este jueves para salvar la vida de una bebé de un año que había dejado de respirar en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Mayor.

El aviso llegó pasadas las 21 horas a través del Centro de Coordinación de Emergencias, que alertaba de una menor de corta edad que se encontraba inconsciente y sin respuesta aparente en el interior del Centro Comercial Plaza Mayor de Xàtiva, requiriéndose de manera urgente la presencia policial y de los servicios sanitarios.

De forma inmediata, varias patrullas de la Policía Local se desplazaron al lugar de los hechos para prestar asistencia y, durante el acceso al centro comercial, los agentes observaron un turismo de color blanco cuyos ocupantes solicitaban ayuda policial. Se trataba del padre de la menor, quien pidió auxilio urgente para socorrer a su hija, ya que no respondía ni respiraba.

Al comprobar los agentes actuantes que la bebé no respondía y se encontraba en estado inconsciente, advirtieron que se trataba de una situación de extrema urgencia, por lo que, con el objetivo de preservar su vida, iniciaron inmediatamente las técnicas de reanimación. La Policía Local practicó las maniobras de desobstrucción de la vía aérea aplicando la maniobra de Heimlich, lo que permitió que la bebé recuperara brevemente la respiración y la consciencia. Paralelamente, otros agentes daban apoyo a sus compañeros y preparaban el dispositivo DESA por si la menor entraba en parada cardiorrespiratoria.

Pocos instantes después llegó una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU), cuyos facultativos se hicieron cargo de inmediato de la menor, introduciéndola en la ambulancia asistencial para continuar con las maniobras de reanimación avanzada. Como resultado de la intervención sanitaria, la bebé recuperó la respiración y unos signos vitales efectivos, quedando bajo la asistencia y supervisión del personal facultativo para su posterior traslado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Una actuación trascendente

Según consta en el informe de la intervención, el personal facultativo del SAMU destacó la trascendencia de la rápida actuación de los agentes, señalando que las primeras maniobras de reanimación practicadas por la Policía Local fueron determinantes para preservar la vida de la menor hasta la llegada de los servicios sanitarios especializados.

«Quiero felicitar públicamente la profesionalidad demostrada por los agentes que salvaron la vida de esta niña de un año, así como la coordinación ejemplar con los servicios de emergencias sanitarias», ha expresado la concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, quien ha remarcado que «esta intervención pone de manifiesto la importancia de la formación continua de los cuerpos de seguridad y su capacidad de respuesta ante situaciones de extrema urgencia, en las que cada segundo es fundamental para salvar una vida».