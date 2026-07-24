Rebeca Torró participa este viernes en la Cena de Verano del PSPV-PSOE de Ontinyent

El PSPV-PSOE de Ontinyent celebrará este viernes su tradicional Cena de Verano, un acto de final de curso político que reunirá a cerca de un centenar de personas entre militantes, simpatizantes y representantes institucionales del socialismo valenciano.

El encuentro contará con la participación de la ontinyentina Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. Su trayectoria institucional la ha llevado a desempeñar responsabilidades como directora general de Vivienda, secretaria autonómica de Economía Sostenible, consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana y secretaria de Estado de Industria del Gobierno de España.

La cita contará también con la asistencia de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, así como del Comisionado Especial para la Reindustrialización del Gobierno de España, Jaime Peris, además de diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, responsables orgánicos del partido y representantes de numerosas agrupaciones socialistas de la Vall d'Albaida y de otras comarcas valencianas.

Respaldo a la agrupación local

Según explica el PSPV, esta cena de final de curso "servirá para poner en valor el trabajo desarrollado por los gobiernos socialistas en favor del progreso económico, la reindustrialización, el fortalecimiento de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y la cohesión social". "Asimismo, supondrá una oportunidad para reforzar el compromiso del PSPV-PSOE de Ontinyent con un proyecto cercano a la ciudadanía, arraigado en el territorio y orientado al futuro", indican fuentes socialistas.

Noticias relacionadas

La agrupación local entiende la presencia de Rebeca Torró en Ontinyent como un respaldo a su labor que "evidencia el peso que la ciudad y la Vall d'Albaida continúan teniendo dentro del proyecto socialista valenciano y español".