Xàtiva da un giro al polémico PAI junto a la Cova del Pernil tras 20 años con las obras sin ejecutar

El Ayuntamiento de Xàtiva ha movido ficha para desbloquear el desarrollo residencial de la Unidad de Ejecución UE-1, una pequeña porción de terreno de 17.000 metros cuadrados situada junto al Camí de la Bola, en la falda de la montaña del castillo y junto al centro ocupacional de Aspromivise, cuya urbanización despertó controversia en su día por la proximidad de la Cova del Pernil, un abrigo emplazado entre el Calvari Baixet y la Polaca con pinturas rupestres del Neolítico documentadas en su interior.

El Programa de Actuación Integrada (PAI) de este sector comenzó a gestarse hace 25 años y fue aprobado definitivamente en octubre de 2005. Sin embargo, la "total inactividad" del agente urbanizador, que lleva tiempo sin dar ningún paso para ejecutar las obras, unida a las peticiones de diversos propietarios afectados desde hace años, empujaron en 2025 al consistorio setabense a iniciar los trámites para dar carpetazo a la adjudicación del plan urbanístico, con la retirada de la condición de urbanizador del área a la Agrupación de Interés Urbanístico UE-1 de Xàtiva.

La comisión municipal de Fomento se pronunció este jueves a favor de resolver el PAI, un dictamen que será ratificado en el próximo pleno municipal con el aval de distintos informes jurídicos.

La superficie incluida en la Unidad de Ejecución UE-1 de Xàtiva. / PGOU

Hasta la fecha, la última resolución oficial que hacía referencia al programa urbanístico de la Cova del Pernil se emitió en 2013, cuando el pleno municipal desestimó la solicitud de suspensión temporal de las obras de urbanización presentada por el promotor en el peor momento de la crisis provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La agrupación impulsora del proyecto -formada por diversos familiares que disponen de la mayoría de terrenos en el sector- no llegó ni a suscribir el preceptivo convenio urbanístico ni a depositar la garantía definitiva previa al inicio de los trabajos.

En el marco del expediente abierto en 2025, se dio un trámite de audiencia al urbanizador y a los propietarios afectados, que presentaron diversas alegaciones. Todas ellas han sido desestimadas al centrar sus argumentos en la liquidación económica adminsitrativa de la Unidad de Ejecución nº1 y en la decisión que debe tomar el ayuntamiento para decidir el futuro de este ámbito urbanístico, cuestiones ajenas al procedimiento iniciado que deberían resolverse en otro expediente posterior.

El propietario de una vivienda unifamiliar inscrita en el área de reparcelación advirtió de la inseguridad jurídica derivada de la falta de cumplimiento del PAI al mantener "forzosamente inmovilizada" su casa por no haberse urbanizado la zona, sin que la situación jurídico-registral de este y otros inmuebles se corresponda con la realidad física de los mismos, lo que deriva en un recibo del IBI superior. Algunos propietarios también apuntan a posibles daños y perjuicios que consideran que deberían ser resarcidos, a tiempo que han pedido dejar sin efecto la reparcelación mediante un procedimiento de reversión del suelo.

Puerta abierta a retomar la actuación

Los informes emitidos por los técnicos municipales, sin embargo, no identifican daños emergentes ni gastos de ejecución soportados que debea reintegrarse, al no haberse ejecutado obra material alguna de urbanización. Tampoco se considera acreditado un lucro cesante imputable a la actuación del urbanizador. "En este momento procedimiental no procede fijar indemnización de daños y perjuicios", recalcan, sin perjuicio de que los mismos puedan reclamarse más adelante "si se acreditan gastos concretos y cuantificables derivados de la liqudiación de la actuación". Estos informes subrayan la "pasividad" y la dejación de las obligaciones que exigibles al agente urbanizador para concluir que el incumplimiento del PAI es "plena y exclusivamente imputable" al mismo. En un futuro, el cosistorio deberá decidir si deja sin efecto los instrumentos de gestión aprobados para desarrollar la UE-1 o si establece medidas dirigidas a la ejecución de las obras de urbanización pendientes mediante una nueva adjudicación.

El programa contemplaba la urbanización de 39 parcelas y dos viales. El regidor de Urbanismo, Ignacio Reig, recalca que, con la resolución de la adjudicación, prevista en la ley como consecuencia de la larga inactividad del urbanizador, el PAI "queda pendiente de desarrollar". El edil consdiera que sería interesante retomar la actuación en un futuro con un nuevo proyecto o un nuevo promotor, puesto que el desarrollo "permitiría conectar la calle Valerio Catula con la Bola".

En 2011, los desmontes para la ampliación de un camino cercano causaron desprendimientos en els eno de la Cova dl Pernil, algo de lo que había advertido previamente el colectivo ecologista Agró. El PAI motivó la aparición de la iniciativa vecinal Salvem la Cova del Pernil, que, junto a la oposición, pidió que se detuvieran los trabajos que pudieran poner en peligro el abrigo. Las pinturas rupestres de la Cova del Pernil fueron documentadas por un arqueólogo francés en 1917, aunque no se protegieron y con posterioridad se hicieron unas actuaciones que las comprometieron.