Los juzgados de Xàtiva alertan del fuerte aumento de las demandas por microcréditos abusivos y tarjetas 'revolving'

El Tribunal de Instancia de Xàtiva ha detectado un importante incremento de las reclamaciones judiciales relacionadas con microcréditos y tarjetas 'revolving', hasta el punto de que este tipo de procedimientos pueden haber alcanzado ya entre el 80 % y el 90 % de los pleitos civiles que tramita la sede judicial en la ciudad.

Así lo refleja el informe especial del tribunal setabense incorporado a la Memoria de Actividad de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que el decanato alerta del crecimiento sostenido de este tipo de litigios y del impacto que están teniendo sobre la carga de trabajo de los juzgados.

El balance señala que, durante el último año, se ha mantenido el elevado volumen de procedimientos monitorios, muchos de ellos con el correspondiente control previo de posibles cláusulas abusivas, a tiempo que destaca el aumento de los juicios verbales por reclamaciones de impagos de microcréditos, así como de las demandas relacionadas con las condiciones contractuales de estos préstamos y de las llamadas tarjetas 'revolving', que permiten pagar a plazos mediante cuotas fijas o porcentajes, pero con el riesgo de alargar la deuda indefinidamente por sus elevados intereses.

La memoria judicial indica además que el incremento de este tipo de procedimientos está provocando un crecimiento paralelo de las ejecuciones judiciales derivadas de dichas reclamaciones económicas.

En materia de vivienda, el Tribunal también mantiene un elevado número de procedimientos de desahucio, cuya tramitación continúa viéndose condicionada por los informes sobre la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas.

Más estafas por internet

En el ámbito penal, la presidencia del Tribuanl de Instancia de Xàtiva constata un aumento de las estafas cometidas a través de medios tecnológicos, especialmente mediante modalidades como el phishing o el vishing.

El informe pone el foco en que estos delitos presentan una gran complejidad, ya que el dinero suele transferirse rápidamente entre distintas cuentas y termina en el extranjero, lo que obliga a tramitar órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias internacionales que ralentizan las investigaciones.

Necesidad de un fiscal de guardia

Entre las principales necesidades detectadas, el Tribunal vuelve a reiterar -como ya hizo el año pasado- la conveniencia de que un fiscal permanezca de guardia en Xàtiva, ya que actualmente los representantes del Ministerio Fiscal deben desplazarse desde Alzira. Esta situación, según recoge la memoria, retrasa la adopción de medidas urgentes como las órdenes de protección para víctimas de violencia de género, comparecencias de prisión provisional, exploraciones de menores o la celebración de juicios rápidos.

Asimismo, el órgano judicial considera necesario crear al menos dos nuevas plazas de funcionarios para atender las necesidades derivadas de la nueva Oficina Judicial y de la recuperación de competencias en materia de violencia sobre la mujer.

Un edificio con problemas de espacio y accesibilidad

El informe vuelve a poner el foco en las limitaciones del actual edificio judicial del Palau d'Alarcó, un inmueble del siglo XVII que presenta problemas de distribución, accesibilidad y almacenamiento, mientras la conselleria sigue buscando emplazamiento para el nuevo Palacio de Justicia tras paralizar el proyecto de Santa Clara.

Los jueces advierten de la acumulación de personas en pasillos y escaleras, la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a determinadas dependencias y la falta de espacio para archivar expedientes.

Los jueces avisan de la necesidad de reforzar tanto el personal como los medios materiales del Tribunal de Instancia de Xàtiva

A ello se suman los problemas técnicos de la sala de vistas situada en la primera planta, donde la mala acústica dificulta la celebración de videoconferencias y actuaciones especialmente sensibles, como las exploraciones de menores mediante cámara Gesell o determinadas pruebas periciales en procesos de familia.

La memoria concluye subrayando que, ante la creciente carga de trabajo y la previsión de recuperar nuevas competencias, será necesario reforzar tanto el personal como los medios materiales del Tribunal de Instancia de Xàtiva.