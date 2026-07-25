El lamento viral de una artesana por el precio de la Fira de Xàtiva: "No todo son beneficios"

La artesana de Torrella Cristina Alzamora, responsable del negocio Rateta Costurera, lleva ocho años montando su puesto de productos de telas y lanas hechos a mano en el Real de la Fira d'Agost de Xàtiva. El miércoles, "ofuscada" tras recibir la carta de pago de la empresa que alquila los estands, decidió grabarse un vídeo para hacer público lo que le cuesta pasar la semana del evento en una caseta de 3x2,5 metros ubicada en el epicentro recinto ferial. La publicación ha tenido una amplia repercusión, mucha más de la que esperaba.

La expositora cifra en 901,98 euros el precio que tiene que pagar este año, una cantidad que considera excesiva para un pequeño productor artesanal. La factura incluye 721,98 euros por la caseta y el suministro eléctrico y 180 euros por la tasa de ocupación de la vía pública. Aunque este segundo concepto, girado por el Ayuntamiento de Xàtiva, no ha variado en los últimos años, la tarifa del estand ha aumentado un 20% respecto al año pasado. Según la documentación que ha mostrado Alzamora a este diario, en 2024 pagó 345 euros por la caseta, una cuantía que en 2025 se elevó a 601,37 euros.

La vendedora subraya que el espacio asignado carece de salida de trasera y de ventilación, por lo que cualquier sistema de refrigeración corre de su cuenta. "Nosotros tenemos que llevar nuestros ventiladores o aparatos de aire acondicionado", explica. La artesana recuerda que detrás de cada pieza confeccionada "hay meses de trabajo manual"y que el coste del estand es solo uno de los gastos que deben afrontar. "De lo que vendemos hay que descontar el precio de la caseta, los autónomos, los materiales y las horas de trabajo. Al final no todo son beneficios y llega un punto en que no es rentable", mantiene.

A diferencia de otros vendedores, Alzamora también hace hincapié en que los artesanos como ella no pueden reponer mercancía con facilidad durante la feria. "Este año iremos porque llevamos meses trabajando y ya lo tenemos todo preparado. Pero no sé si el año que viene podremos asumir este coste", afirma Cristina. A su juicio, deberían contemplarse tarifas específicas para los pequeños artesanos. "Si queremos que las ferias sigan teniendo artesanía de verdad y productos hechos a mano, no podemos poner tantas dificultades a quienes los hacemos posibles", sostiene.

"Es el precio de mercado"

Por su parte, la regidora de Cultura Festiva de Xàtiva, Maria Beltrán, recalca que las tarifas de los expositores de la Fira se calculan con arreglo al precio del mercado para garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica del evento. El contrato se adjudica a la empresa que presenta la oferta más barata, con una rebaja sobre ese precio inicial de la licitación. La edil subraya que dentro de la factura no solo entra el montaje de la caseta o la carpa, sino también el boletín de luz durante ocho días. "Sería inviable que el ayuntamiento asumiera el coste de los estands", incide.

Beltrán también sostiene que el precio que pagan los vendedores por estar en la Fira de Xàtiva no difiere mucho de otras ferias similares. Y pone el ejemplo de Cocentaina, un evento que dura menos que el de la capital de la Costera (un fin de semana) y donde los estands cuestan entre 625 € y 2.675 €.

El Ayuntamiento de Xàtiva adjudicó recientemente a una empresa externa el suministro de carpas y estands de la Fira para dos años. El contrato incluye 26 estands de 3x2,25 m con mostrador para alimentación y artesanía, 23 estands de 3x2 m para comerciantes, 8 estands de 3x3,2 con mostrador para alimentación con cocina, 47 carpas tipo jaima de 5x5 y otras 5 jaimas con piso de tarima. Según consta en el pliego de la licitación, el precio unitario por cada caseta se incrementó en torno a un 30% respecto al año pasado.