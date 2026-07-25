El pequeño Bosco inspira un universo de cuentos inclusivos desde Ontinyent

Bosco, el niño con Síndrome de Down de Ontinyent al que la Conselleria de Servicios Sociales denegó la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia -los padres han vuelto a tramitar la petición y esperan una resolución favorable-, ha inspirado un libro de cuentos inclusivos, que ha creado su propia madre, Jennifer Melitón. “Inclusionópolis”, título de la obra, está formada por cinco cuentos de los que ahora se publican los dos primeros: “Bosco y los superhéroes de la inclusión” y “Bosco y los superpoderes del corazón”.

Portada del libro "Inclusionópolis" de Jennifer Melitón. / Levante-EMV

La autora del libro y madre de Bosco explica que la finalidad de esta iniciativa literaria es contribuir a potenciar la inclusión de las personas con diversidad, una inclusión a la que aún le queda camino por recorrer en la sociedad actual. Jennifer Melitón explica que “la sociedad no está preparada para la inclusión” y apunta que una de las maneras para combatirlo es trabajando con los más pequeños, “abordar a los niños y niñas desde un cuento”. Por ello, la edición de estos relatos también quiere llegar a las escuelas de Ontinyent, a través de diversas actividades educativas que Melitón quiere trasladar a los colegios de la ciudad. “Vamos a reunirnos con el Ayuntamiento de Ontinyent para introducir la iniciativa en los colegios” de cara al próximo curso. “Serán actividades con una intérprete de lengua de signos, se narrará el cuento y será muy dinámico”, indica. Los dos libros están adaptados a la lengua de signos mediante un código QR.

El primer libro, el de los “superhéroes de la inclusión” aborda la situación de las familias con hijos o hijas con diversidad, las trabas burocráticas a las que se enfrentan, pero todo ello tratado “con un toque de humor”, explica la madre de Bosco, quien señala que este primer cuento incluye recursos para familias y docentes. El segundo, el de los “superpoderes del corazón”, aborda el Síndrome de Down “desde la capacidad de un niño de ver la vida con imaginación”, explica la autora, un relato dirigido a niños y niñas de entre 3 y 10 años. Los cuentos explican las aventuras de Bosco, un niño que sueña con ser un gran superhéroe y, junto a sus hermanos, descubre que no hace falta tener mucha fuerza, ni correr mucho para conseguirlo, sino que se alcanza ayudando a los demás y tendiendo la mano a quién lo necesita. Unos libros que enseñan que “los verdaderos superhéroes son los que ayudan sin que se lo pidan, los que abrazan las diferencias” y “convierten la empatía, el respeto y el amor en sus mayores poderes”, destaca la edición, afirmando que Inclusionópolis es “un cuento que emocionará a pequeños y mayores y que nos recuerda algo que nunca deberíamos olvidar, que las personas más extraordinarias son aquellas que enseñan al mundo a mirar con el corazón”.

Jennifer Melitón manifiesta que la idea de la publicación de los cuentos nació con el objetivo de respaldar a las familias. “Las familias tienen que soportar un peso que no es necesario. Si tuviéramos más ayuda de la administración no cargaríamos con tanto peso”, afirma la madre de Bosco, quien declara que la idea principal de la iniciativa literaria es “contagiar valores en los niños y niñas, en las futuras generaciones, por un mundo inclusivo”. “Inclusionópolis nace con una idea muy sencilla, demostrar que la inclusión es posible si empezamos a mirarla con los ojos de un niño”, expresa Melitón, quien añade que en el universo de cuentos inclusivos creados “la diversidad no se explica desde la pena, ni desde la discapacidad, sino desde la normalidad, el humor, el cariño y la convivencia”.

Los dos primeros libros publicados en una edición se pueden adquirir en la plataforma Amazon -por 19,95 euros- y en redes sociales como Instagram (inclusionopolis_diversida). La recaudación servirá para financiar nuevos proyectos con el mismo objetivo: la inclusión real de las personas con diversidad.

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Sin ayudas

Bosco, de dos años y medio, tiene Síndrome de Down y padece hipotonía generalizada (disminución del tono muscular), por lo que corre el riesgo de sufrir retrasos en su desarrollo. En 2024, la Conselleria de Servicios Sociales le denegó la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y le asignó un grado 0, declarándolo “no dependiente”. La familia ha recurrido esta resolución y sigue esperando la declaración de dependencia que les ayude en el tratamiento que sigue el menor. Ahora acude al centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, donde es tratado por un fisioterapeuta y una estimuladora, un recurso que la familia ve “insuficiente”. La familia, con cuatro hijos, solo recibe una ayuda de 1.000 euros anuales de la Seguridad Social por un hijo con una discapacidad superior al 33%. La declaración de dependencia, con la ayuda correspondiente, le abriría a Bosco la puerta a más tratamientos y servicios.