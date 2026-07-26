El PP de Ontinyent pide revisar todas las farolas de la recién remodelada plaza de la Concepció tras caer una con el montaje de la iluminación festiva

El Partido Popular de Ontinyent ha exigido explicaciones al gobierno municipal tras la caída de una farola durante los trabajos de instalación de la nueva iluminación de las Fiestas de Moros y Cristianos, un incidente registrado el viernes por la noche que provocó también el desplome de uno de los nuevos arcos festivos acabados de colocar en la Plaza de la Concepció.

Desde el Grupo Popular califican lo sucedido de "muy preocupante", especialmente por tratarse de una plaza recientemente remodelada tras unas obras que han acumulado numerosos retrasos e incidencias durante su ejecución. Además, las imágenes difundidas tras el incidente muestran, aparentemente, un estado muy deficiente en la instalación de la farola afectada, lo que, a juicio del PP, "obliga a actuar con la máxima prudencia y a comprobar de inmediato si el resto de elementos presentan las mismas condiciones".

Por ello, el Partido Popular reclama al Ayuntamiento que ordene una revisión técnica urgente y exhaustiva de todas las farolas y del mobiliario urbano de la Plaza de la Concepció para garantizar que no existe ningún riesgo. El objetivo, señalan, es proteger tanto a los operarios como a los miles de vecinos que transcurren por esta emblemática plaza, así como los festeros y visitantes que llenarán este espacio el mes que viene.

El portavoz del Partido Popular, Rafa Soriano, ha manifestado que "lo ocurrido no puede despacharse como un simple incidente. Estamos hablando de una plaza recién remodelada y de una farola que ha cedido durante unos trabajos completamente ordinarios. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero el desenlace podría haber sido muy diferente si la caída se hubiera producido unos segundos antes o después".

"La prioridad debe ser la seguridad"

Soriano ha insistido en que "la prioridad absoluta ahora mismo debe ser la seguridad. No basta con sustituir o reparar la farola que ha caído. Es imprescindible revisar una por una todas las farolas y el resto del mobiliario urbano de la plaza para descartar cualquier riesgo. Dentro de muy pocos días este espacio acogerá a miles de personas y el Ayuntamiento debe ofrecer todas las garantías antes de que comiencen las celebraciones".

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El portavoz popular también ha pedido al gobierno municipal que informe con total transparencia sobre las causas del incidente y haga públicos los resultados de las inspecciones que se realicen. "Los vecinos tienen derecho a saber qué ha ocurrido y si existe cualquier otro elemento que pueda comprometer la seguridad. Si se detectan deficiencias en la ejecución de la obra o en las instalaciones, el Ayuntamiento debe exigir las responsabilidades que correspondan a la empresa adjudicataria. Una actuación pública de esta envergadura debe ofrecer plenas garantías desde el primer día, y más aún cuando va a ser uno de los principales escenarios de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos"