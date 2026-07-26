La presa de Bellús se blinda ante una eventual rotura: la CHJ culminará en octubre la implantación del Plan de Emergencia

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene previsto culminar en octubre el proyecto de implantación del Plan de Emergencia de la presa de Bellús, el protocolo a seguir en caso de grandes avenidas o peligro de ruptura. La actuación persigue reforzar la seguridad de esta infraestructura hidráulica y permitirá mejorar la capacidad de respuesta y de aviso a la población ante una situación de emergencia.

El pasado jueves, Benigànim acogió una reunión técnica organizada por el Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana y la CHJ, con el objetivo de perfilar el diseño del proyecto que se está ultimando y explicar los protocolos de actuación previstos. En la jornada también participaron la Policía Local, la Guardia Civil y representantes de los municipios de Bellús, Benigànim, Manuel, Xàtiva y el Genovés.

La redacción del proyecto fue adjudicada en 2023 por el Ministerio de Transición Ecológica a la empresa de ingeniería especializada en sistemas de alerta temprana y monitorización de infraestructuras Lafcarr Project&Design, SL por un importe de 392.726,36 euros, financiado a través de los fondos europeos Next Generation.

Reunión técnica en el Ayuntamiento de Benigànim sobre el proyecto de implantación del Plan de Emergenciad e la presa, el pasado jueves. / A.B.

La planificación debe concretar los requisitos funcionales y técnicos que deben cumplir cada uno de los medios materiales adscritos al Plan de Emergencia de la presa de Bellús para garantizar un contacto permanente y seguro entre el embalse y los organismos implicados en la emergencia, incluido el despliegue técnico de un sistema de alerta capaz de avisar a la población potencialmente afectada durante la primera media hora tras la declaración de una situación de riesgo.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la definición de un mecanismo de aviso acústico mediante sirenas electrónicas, distribuidas estratégicamente a lo largo del entorno de la presa y del cauce del río. Su misión será emitir una señal de alerta clara e inequívoca para que la población situada en la zona inundable pueda adoptar las medidas de autoprotección previstas en el Plan de Emergencia.

Tres puntos de aviso

La red está formada por tres puestos de sirenas ubicados en los siguientes emplazamientos: la Casa de la Administración de la presa, la Casa de Cultura de Bellús y la partida de Bixquert, en el término municipal de Genovés. Las sirenas podrán activarse tanto desde la Sala de Emergencias de la presa como desde un equipo remoto y desde el Centro de Control de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ubicado en Valencia, lo que garantiza la redundancia del sistema y una mayor fiabilidad en caso de incidente.

Una de las sirenas del sistema de avisos. / CHJ

Además del sistema de aviso, el proyecto contempla la implantación de herramientas informáticas para la gestión de incidencias y comunicaciones, así como la formación específica del personal encargado de actuar en caso de emergencia mediante simulacros y ejercicios prácticos. También se elaborará material informativo dirigido a la ciudadanía para que conozca cómo actuar ante una eventual incidencia en la presa.

Una inversión de casi 393.000 euros

El documento de implantación del Plan de Emergencia constituye el último paso para hacer plenamente operativo un instrumento obligatorio en las grandes presas, destinado a minimizar los riesgos para la población y coordinar la actuación de todos los servicios de emergencia en caso de una eventual rotura o avería grave de la infraestructura.

Con la previsión de que la implantación concluya el próximo octubre, la presa de Bellús dispondrá por primera vez de un sistema integral de comunicación, alerta y respuesta que permitirá reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección de los municipios situados aguas abajo en caso de una situación de emergencia.